Girona crea itineraris perquè les famílies descobreixin les Hortes de Santa Eugènia i les ribes del Ter
La iniciativa té la finalitat de fomentar l’aprenentatge sobre el patrimoni industrial, històric, natural i agrícola de la ciutat
L’Ajuntament de Girona ha creat tres itineraris ludificats de descoberta de les Hortes de Santa Eugènia i de les Ribes del Ter. Les propostes estan adreçades al públic familiar i aniran acompanyades per tres dels capgrossos de la ciutat, que guiaran les activitats. Les rutes porten per títol “L’encant de les Ribes del Ter i les Hortes de Santa Eugènia”, “Descobrint la importància de les Hortes de Santa Eugènia” i “Descobrint els voltants del Ter” i s’emmarquen dins del projecte Menja’t Girona.
L’objectiu d’aquests nous itineraris és fomentar l’aprenentatge sobre el patrimoni industrial, històric, natural i agrícola de les Hortes i el patrimoni històric i natural de les Ribes del Ter de forma amena i divertida. Per poder seguir les rutes, s’han col·locat fites a diferents llocs de la ciutat per indicar els indrets aproximats de les rutes amb la imatge del capgròs que les acompanya.
La vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica i Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Girona, Gemma Geis i Carreras, ha explicat aquest matí que “amb aquests tres itineraris fem una aposta clara per redescobrir Girona des d’una mirada familiar, educativa i arrelada al territori. Les Hortes de Santa Eugènia i les Ribes del Ter formen part del nostre patrimoni natural, històric i productiu, i volem que els infants les coneguin, les estimin i les valorin. Aquestes rutes s’emmarquen en el projecte Menja’t Girona, que té una doble mirada: posar en valor el producte local i el treball dels hortolans, i alhora generar activitat econòmica distribuïda arreu del municipi, descongestionant les zones amb més pressió de visitants i reforçant barris i espais naturals que també són Girona.”
Les rutes
La ruta “L’encant de les Ribes del Ter i les Hortes de Santa Eugènia” estarà caracteritzada amb la imatge de la Marieta de les Cols. Sortirà de l’avinguda de Sant Francesc i passarà pel centre, on abans hi havia el mercat de productes de les hortes i altres productes de la terra, fent un petit itinerari pels carrers del Barri Vell, on abans se situaven mercats de productes específics, com el de l’oli. També travessarà la Devesa ressaltant el patrimoni natural i de l’aigua fins a arribar a les hortes, d’on sortien alguns productes que es venien al mercat.
L’itinerari “Descobrint la importància de les Hortes de Santa Eugènia” estarà acompanyat de la imatge del Merdisser. Es farà un recorregut centrat en les Hortes de Santa Eugènia on es recalcarà l’impacte de la industrialització i la importància de l’aigua amb la séquia Monar, destacant la feina dels hortolans i observant la riquesa de la flora i la fauna de l’espai.
La tercera proposta, “Descobrint els voltants del Ter”, es farà amb la imatge Pericota i se centrarà en la importància de l’aigua i en els recursos naturals. Sortirà del pont de Fontajau i es dirigirà a les Hortes de Santa Eugènia, on s’observarà la fauna i la flora i es destacarà la biodiversitat dels aiguamolls i la xarxa de recs que nodreixen les Hortes. Es farà un seguiment del recorregut de la séquia Monar, que passa pel centre de la ciutat, un tram dels quals està soterrat fins a arribar al riu Onyar.
El llibret amb les rutes es pot descarregar des del web de Turisme i es pot recollir imprès a l’Oficina de Turisme. S’ha editat en quatre idiomes: català, castellà, anglès i francès. Al final de cada itinerari, hi haurà un QR que enllaçarà amb un diploma en format digital que cada infant pot personalitzar amb el seu nom.
Aquests nous itineraris formen part del projecte Menja’t Girona, a través del qual es vol promoure el patrimoni natural de la ciutat posant èmfasi en els valors de la proximitat; l’experiència local, responsable, inclusiva i cooperativa; l’economia circular; la sostenibilitat ambiental, social i econòmica; la sobirania alimentària i la producció agrícola socioambientalment responsable. A través d’aquestes noves propostes, l’Ajuntament de Girona també té per objectiu la dinamització i reactivació de l'economia local mitjançant la creació d'una oferta desestacionalitzada del turisme que permeti la descongestió de les principals zones turístiques amb una presència més elevada de visitants. A la vegada, també pretén fer valdre els productes locals de les Hortes de Santa Eugènia i el patrimoni natural de la ciutat i fer-ne difusió, a més de millorar la competitivitat i la sostenibilitat de la destinació turística.
