«És inviable que nenes de quatre anys entrenin fins a les vuit del vespre i a l'exterior»
El Club Patí Gerunda i el Club Esportiu Vòlei Girona lamenten la falta d'instal·lacions adequades i horaris que perjudiquen els esportistes, la majoria en edat escolar
Clubs esportius de Girona denuncien les condicions «precàries» amb les quals estan entrenant nens i nenes en edat escolar, que han de practicar esport als patis de les escoles «a temperatures molt baixes al pic de l’hivern» i en horaris «totalment inadequats per a la seva edat».
Les 50 patinadores del Club Patí Gerunda (que tenen entre 4 i 15 anys) entrenen al pati de l’escola Cassià Costal. Han de començar a les sis de la tarda perquè, abans, l’espai està reservat per les activitats extraescolars que organitza el mateix centre, una casuística que provoca que «nenes de quatre anys estiguin entrenant fins a les vuit del vespre i a l’exterior», apunta la fundadora i coordinadora tècnica del Club Patí Gerunda, Cèlia Cots, que ho titlla «d’inviable». Aquesta, però, va ser l’única alternativa que els va donar l’Ajuntament de Girona quan va néixer el club fa cinc anys: «Quan els vam anar a demanar pistes ens van dir que les instal·lacions eren justes però que la situació havia de millorar», recorda Cots, que lamenta que «la realitat és que en tot aquest temps no ha canviat res».
Mentrestant, el club ha anat creixent a nivell d’inscripcions i ara es troben que «en només tres hores, de sis de la tarda a nou del vespre, han d’entrenar 50 patinadores, tenint en compte que el patinatge és un esport que requereix més espai perquè si no de seguida es trepitgen, que és el que ens està passant ara», relata. Ho intenten salvar «encavalcant grups, amb unes patinant mentre les altres escalfen», pel que també reclamen «més dies d’entrenament per poder esponjar els grups i no haver de tenir tantes patinadores sobre la pista». Les participants han de combatre les baixes temperatures i el vent -«que en el cas del patinatge en dificulta molt la pràctica»- pel que reclama un espai interior o «més inversió»: «S’ha de fer manteniment a terra perquè qualsevol junta ja ens molesta molt».Tampoc disposen de vestidors, els lavabos «estan a l’altra punta del pati» i lamenten que l’any passat els van robar l’altaveu que tenien guardat en un espai tancat amb clau. «Un cost que vam haver d’assumir nosaltres», lamenten.
Una realitat que coneix molt bé el Club Esportiu Vòlei Girona que, tot i poder fer alguns dels entrenaments als pavellons de Santa Eugènia i el Pont Major perquè el consistori els va cedir les pistes «les hores que quedaven lliures», també entrenen al pati de l’escola Migdia. En total, compten amb 300 esportistes inscrits, 210 dels quals són menors d’edat i, per tant, estan en edat escolar.
Al pati de l’escola Migdia hi entrenen infants i joves d’entre 6 i 16 anys. «A les sis de la tarda comencen els més petits, mentre que els que tenen entre 13 i 16 anys ho fan de vuit a deu del vespre», explica la presidenta de l’entitat, Jana Darnés, que lamenta que «no és un horari saludable per a la seva edat perquè, si surten a les deu, fàcilment aniran a dormir a les dotze de la nit i l’endemà a les vuit del matí ja han de ser a l’institut».
Com més tard, més fred. I és que de mitjana «es passen quatre mesos entrenant a deu graus». Aquesta tardor, de fet, van haver de suspendre una desena de sessions a causa de la pluja: «Això suposa més d’un mes de pèrdua d’entrenaments», lamenta Darnés, que afegeix que «a més entrenen en una pista d’asfalt, que no és correcte per l’esport que practiquem». A la tardor, la pista se’ls omple de fulles i la humitat els obliga a «haver de comprar pilotes noves cada tres mesos».
Impacte a Primera Divisió
Els horaris també impacten en l’equip de voleibol que tenen a Primera Divisió Catalana que, tot i entrenar als pavellons de Santa Eugènia i el Pont Major, acaben les sessions entre les deu i dos quarts de dotze de la nit (en funció del dia). «Se’ls fa molt difícil i a vegades impossible compaginar la vida laboral amb la pràctica esportiva; molts, a més, han de renunciar a venir perquè s’han de desplaçar i és inviable». Amb tot, els dos clubs lamenten que fa anys que se enten promeses però sempre els acaben dient que falten recursos.
Un nou pavelló
L’Ajuntament de Girona, per la seva banda, defensa que «s’està treballant en la redacció del projecte pel futur nou pavelló a Palau, que s’ubicaria on ara hi ha l’esplanada de sorra». Un equipament que «ha de solucionar i redistribuir més i millor els usos». Ara -asseguren- «es fa de la manera més coherent, amb relació als diferents clubs, edats, franges disponibles, noves demandes i distribució territorial», una tasca «gens senzilla però que es fa intentant trobar l’equitat d’usos per a tothom».
Subscriu-te per seguir llegint
- Quatre estudiants gironins són premiats en un campionat estatal de formació professional
- Alerta: No compris aquestes llaunes de tonyina, poden contenir mercuri
- Un incendi a Blanes crema un xalet i provoca la mort dels gats d'una còlonia
- Topada espectacular a l’AP-7: dos vehicles bolcats provoquen cues de fins a 3 quilòmetres a Girona
- Albert Serra guanya el primer Goya amb el documental 'Tardes de soledad': 'Retrata un tema que no agrada a tothom
- Chantal Pérez, d’alcaldessa virtual de Ripoll a deixar el consistori
- Aquestes son les millors patates xips del supermercat segons l'OCU
- Detenen a Palafrugell una dona de 60 anys que dirigia un punt de venda de cocaïna