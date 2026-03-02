Quinze preguntes que han de superar aspirants a funcionari a l'Ajuntament de Girona
Un examen recent del procés selectiu permet veure com es combinen preguntes de l'àmbit general combinades amb altres de règim local, procediment administratiu i també prevenció de riscos laborals
L’Ajuntament de Girona ha activat un procés selectiu de torn restringit per cobrir diverses places de personal funcionari de carrera que inclou un examen tipus test. La prova constava de vint preguntes amb tres opcions de resposta i una única de vàlida i es disposava de màxim de 60 minuts per completar l’exercici. Entre les normes més estrictes, el consistori advertia que l’aspirant només s’havia d’identificar amb el DNI —incloure el nom o els cognoms podia comportar l’exclusió— i recordava la prohibició d’utilitzar dispositius electrònics com mòbils, rellotges intel·ligents o auriculars, que havien de romandre apagats i fora de la vista: qualsevol ús implicava exclusió immediata del procés.
L’examen del procés selectiu no es va limitar a preguntar teoria general, sinó que va combinar règim local, procediment administratiu i també prevenció de riscos laborals. Al test hi apareixien qüestions molt concretes, sovint lligades a articles de llei o a normativa interna municipal: des de què defineix un municipi fins a quin ús és acceptable la col·locació d’una bastida.
El test que van afrontar els aspirants posava el focus en situacions molt concretes del dia a dia administratiu i laboral, amb preguntes pensades per comprovar si els aspirants dominaven conceptes bàsics de l’organització municipal, el funcionament dels tràmits i també criteris elementals de seguretat a la feina. El qüestionari —plantejat en format de resposta múltiple— incloïa formulacions directes, de tipus “què és”, “què vol dir” o “quan s’aplica”, amb respostes que anaven del funcionament intern de l’Ajuntament fins a la prevenció de riscos.
A continuació, una selecció d’alguns exemples, amb les tres opcions i la resposta correcta destacada:
1--El municipi és:
- Una entitat territorial sense personalitat jurídica.
- L’entitat bàsica de l’organització territorial de l’Estat.
- Un òrgan administratiu dependent de la comunitat autònoma.
2--El padró municipal és:
- El cens electoral.
- El registre administratiu on consten els veïns del municipi.
- Un registre estadístic.
3-- En un municipi de més de 5.000 habitants, quin dels següents serveis és obligatori?
- Biblioteca pública.
- Instal·lacions esportives d’ús públic.
- Transport urbà col·lectiu.
4-- Quins dels següents serveis és obligatori en tots els municipis?
- Parc públic.
- Tractament de residus.
- Recollida de residus.
5--Durant la fase d’instrucció, els interessats poden:
- Presentar al·legacions i aportar documents.
- Intervenir només si l’Administració els ho demana.
- Actuar únicament mitjançant advocat.
7--Quin d’aquests empleats públics té una relació de caràcter permanent regulada pel dret administratiu?
- Personal laboral fix.
- Funcionaris de carrera.
- Personal eventual.
8-- Segons la llei de procediment, quan els terminis s’expressen en dies:
- S’entén que els dies són naturals, excloent els festius nacionals.
- S’entén que els dies són laborables.
- S’entén que els dies són hàbils, excloent dissabtes, diumenges i festius.
9-- Tota notificació ha de ser cursada dins el termini de:
- 10 dies a partir de la data en que l’acte ha estat dictat.
- 20 dies a partir de la data en que l’acte ha estat dictat.
- 25 dies a partir de la data en que l’acte ha estat dictat.
10--El tràmit d’audiència és previ a:
- L’inici del procediment.
- A l’esmena de sol·licituds.
- A redactar la proposta de resolució.
11-- Segons el ROM de l’Ajuntament de Girona, en forma part de l’organització complementària:
- El ple.
- Alcalde.
- Els regidors de Barri.
12-- Segons la normativa interna de l’Ajuntament de Girona respecte els treballs en alçada amb bastides, quina de les següents respostes és incorrecta
- Es prohibeix afegir elements estranys a les bastides per augmentar la seva altura.
- No s’han de sobrecarregar les bastides, i hi ha d’haver només el material estrictament necessari per a la continuïtat dels treballs.
- Durant la seva utilització, es poden desmuntar baranes i les altres proteccions de les bastides.
13-- Els equips de treball han de:
- Ser adequats per al treball que s’ha de realitzar i garantir la seguretat i salut dels treballadors en utilitzar-los.
- Ser escollits lliurement pel treballador.
- Utilitzar-se només quan hi hagi risc greu i imminent.
14-- Quins dels següents òrgans de govern existeixen en tots els ajuntaments?
- L’alcalde, els regidors, el ple i la junta de govern local.
- L’alcalde, el ple i la junta de govern local.
- L’alcalde, els tinents d’alcalde i el ple.
15-- Correspon a la junta de govern local:
- L’assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions.
- Les atribucions que l’alcalde o un altre òrgan municipal li delegui o li atribueixin les lleis.
- Les respostes respostes anteriorss són correctes.
