Uns 380 alumnes de quart de primària d’escoles de Salt participen en el projecte ‘Quarts Lectors’ de foment a la lectura

L’auditori de la Coma Cros ha acollit aquest dilluns la festa final del programa amb la participació dels nens i nenes i l’escriptora Meritxell Martí, autora del llibre ‘L’amulet de la pluja’ que s’ha llegit i treballat durant aquest curs

Una imatge de l'activitat. / Ajuntament de Salt

Redacció

Redacció

Girona

L’Auditori de la Coma Cros ha estat aquest matí l’escenari de la festa final del projecte ‘Quarts Lectors’, una iniciativa de foment de la lectura que aquest curs ha implicat uns 380 alumnes de quart de primària de les escoles de Salt. El programa, impulsat amb la voluntat d’enfortir l’hàbit lector i despertar el gust per la literatura entre els infants, ha culminat amb una trobada conjunta dels diversos centres educatius i amb una doble sessió.

L’acte ha comptat amb la presència de l’escriptora Meritxell Martí, autora del llibre ‘L’amulet de la pluja’, l’obra que els nens i nenes han llegit i treballat al llarg del curs. Durant la sessió, Martí ha compartit amb l’alumnat detalls sobre el procés de creació del llibre, les idees que el van inspirar i la manera com construeix personatges i històries. Martí és una prolífica autora de literatura infantil, amb més d’un centenar de publicacions, algunes de gran èxit i traduïdes a múltiples idiomes, fins i tot en braille, com ha explicat als alumnes saltencs aquest matí.

Els infants han pogut plantejar-li preguntes, comentar els aspectes que més els han cridat l’atenció i, fins i tot, proposar-li noves idees per a futures aventures literàries. La curiositat dels nens i nenes de quart de Salt els ha portat a preguntar què va inspirar l’autora, quins títols alternatius havia tingut el llibre i fins i tot descobrir que el nom d’una de les protagonistes va canviar en l’edició definitiva.

La trobada ha estat, per a molts, la primera oportunitat de conversar directament amb una autora professional. ‘Quarts Lectors’ s’ha consolidat com un projecte de referència al municipi, gràcies a la implicació de les escoles, el professorat i les famílies. L’Ajuntament de Salt destaca que iniciatives com aquesta contribueixen a reforçar la competència lectora i a generar espais compartits de cultura i creativitat.

