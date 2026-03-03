L’Espai Gironès organitza un taller de caixes niu per a ocells per reforçar l'aposta pel medi ambient
Es farà aquest dissabtei es construiran caixes niu per a ocells i refugis de dragons, que s’instal·laran posteriorment a la zona del pàrquing exterior
L’Espai Gironès ha organitzat per aquest dissabte, dia 7 de març, un taller gratuït de caixes niu per a ocells i refugis de dragons amb l’objectiu de seguir contribuint amb el medi ambient i la protecció de les espècies de la zona. Amb aquesta iniciativa es vol afavorir un entorn amable per aquestes espècies dins del medi urbà, a la vegada que es vol oferir una trobada entretinguda i educativa per als visitants del centre comercial.
El taller es farà de 10:30h a 13:30h, en dos torns: un de 10:30h a 12h i l’altre de 12h a 13:30h, a la plaça del Foc de l’Espai Gironès. Cada torn tindrà un aforament màxim de 25 persones i es pot fer la inscripció prèvia a través de l’Instagram del centre comercial o apuntar-se en el mateix moment si queden places. Anirà a càrrec de l’associació gironina La Sorellona, que a banda de conduir les sessions, també farà conscienciació ambiental amb dues educadores que informaran del perquè són importants aquests refugis i els millors llocs per instal·lar-los en el pàrquing exterior, segons la vegetació plantada. La instal·lació de les caixes niu i els refugis per dragons es durà a terme des del centre comercial en els dies posteriors a la celebració del taller.
“Aquests tallers són una oportunitat per participar activament en la renaturalització del nostre entorn. L’Espai Gironès fa molts anys que treballa en la línia de la sostenibilitat i aquest és un pas més per retornar a la població tota la seva confiança i per implicar-la en aquesta preservació de l’entorn natural de Salt”, destaca des de l’Espai Gironès.
Una línia que es va seguir treballant àmpliament l’any passat amb la remodelació de la jardineria del pàrquing exterior, on es va prioritzar la plantació de vegetació autòctona. També destaca el certificat BREEAM obtingut al novembre, que reconeix a nivell mundial totes les millores d’eficiència que han contribuït a disposar d’un edifici més sostenible i ecològic. El centre comercial va obtenir una qualificació de “Molt bo” en la categoria de qualitat de l’edifici i d’”Excel·lent” en la gestió. Aquest sistema de certificació, líder en l’àmbit internacional, analitza el comportament dels edificis en aspectes com l’eficiència energètica, gestió de l’aigua, ús responsable de materials, qualitat de l’aire interior i accessibilitat de l’entorn, garantint que es minimitza l’impacte ambiental i es millora l’experiència dels usuaris.
