Mossos i policies locals es coordinen a Salt per unificar criteris en el control de taxis, VTC i turismes
El debat se centra en com prevenir infraccions, millorar la seguretat viària i detectar competència deslleial
Mossos d’Esquadra i policies locals s’han reunit aquest dimarts a Salt per coordinar actuacions i compartir criteris en el control del transport de viatgers en vehicles lleugers, com ara turismes, taxis i vehicles de transport amb conductor (VTC). La jornada s’ha fet a l’Auditori de la Factoria Cultural Coma Cros i ha aplegat comandaments i agents de Mossos i d’una vintena de policies locals, sobretot de les províncies de Girona i Barcelona.
La sessió, organitzada per la Comissaria General de Mobilitat, ha posat el focus en les principals problemàtiques associades a aquest tipus de transport i en les estratègies per prevenir-les, detectar-les i abordar-les. En l’obertura, la comissària Mònica Luís, cap de la Comissaria General de Mobilitat, ha situat el control del sector com una peça vinculada als canvis que afronta l’activitat i ha remarcat tres objectius dels controls: fer complir la normativa, garantir la seguretat dels clients i de la resta d’usuaris de la xarxa viària i prevenir la competència deslleial.
El programa ha inclòs ponències sobre actuacions operatives de prevenció i control i sobre el procediment de denúncia. Hi han participat agents especialitzats de l’Àrea Regional de Trànsit de Girona, com el caporal Carles Martos (Grup de Recerca i Documentació), el mosso Marc Morales (Grup de Transports) i el sergent Ricard Artigas (Oficina Tècnica), a més de comandaments de Mossos i policies locals que han exposat casos pràctics d’inspecció.
La jornada també ha comptat amb la intervenció de Laura Pereira, cap del Servei d’Inspecció i Règim Sancionador de la Direcció General de Transports i Mobilitat, per abordar aspectes clau dels procediments de control i sancions, i amb la participació del sotsinspector Mohamed Soltani, de la Policia Local de Lloret de Mar, que ha aportat l’experiència en l’entorn urbà.
Una taula rodona ha tancat el bloc de treball amb propostes d’estratègies per afrontar les incidències més habituals en aquest àmbit i un torn obert de preguntes. La cloenda ha anat a càrrec de l’inspector Joan Costa, cap de l’Àrea Regional de Trànsit de Girona, informa el cos policial.
