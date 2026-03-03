Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Nova condemna per al professor de bateria de Quart a qui ja havien imposat 26 anys i mig de presó per abusar d'alumnes

L'acusat, que està a la presó, reconeix els fets a l'Audiència de Girona i accepta una pena de 7 anys

Judici al professor de bateria de Quart

Judici al professor de bateria de Quart / Aniol Resclosa

Marina López / ACN

Gerard Vilà / ACN

L'Audiència de Girona ha condemnat a 7 anys de presó Jordi Brull, el professor de bateria de Quart a qui el tribunal ja va imposar una pena de 26 anys i mig de presó per abusar de cinc alumnes. L'acusat s'enfrontava ara a 10 anys de presó, però com que ha reconegut els fets, la fiscalia, l'acusació particular i la defensa han arribat a un acord que ha evitat el judici. A la sala de vistes, ha admès que entre els anys 2013 i 2018 va abusar d'un altre alumne seguint el patró descrit en l'anterior judici: es va aprofitar de la relació de confiança que va establir amb el menor, que va començar a anar a classes amb ell quan tenia 13 anys, i el feia sentir "especial" per abusar-ne sexualment. El processat està a la presó.

