Sarrià de Ter alerta de la presència de processionària en tres parcs del municipi
El consistori ha senyalitzat el Parc de la Salut, el de la Cooperativa i la plaça Catalunya i demana precaució fins a finals de març
L’Ajuntament de Sarrià de Ter ha alertat de la presència de processionària en tres parcs del municipi i ha senyalitzat les zones afectades per advertir els usuaris. El consistori demana extremar la precaució al Parc de la Salut, al Parc de la Cooperativa i al parc infantil de la plaça Catalunya (sector Cobega), i preveu mantenir l’alerta activa fins a finals de març.
Amb l’arribada prematura de temperatures suaus, ha començat el període en què les erugues de la processionària del pi abandonen els nius i baixen a terra per buscar un lloc on enterrar-se. Segons explica l’Ajuntament, és en aquesta fase quan augmenta el risc de contacte accidental, especialment en zones verdes i espais de pas.
Per això, el consistori recorda a la ciutadania que cal evitar tocar o trepitjar les erugues i els seus nius, ja que els pèls que les recobreixen són altament urticants. En cas de contacte accidental, recomana rentar la zona amb abundant aigua. Si es produeix una reacció al·lèrgica intensa o l’afectació és als ulls, s’aconsella adreçar-se al Centre d’Atenció Primària (CAP).
L’Ajuntament també posa l’accent en els riscos per als animals de companyia. Demana als propietaris evitar que els gossos s’apropin a zones de pins o ensumin les fileres d’erugues al terra, perquè el contacte amb la boca o la llengua pot provocar lesions greus i, en casos extrems, la mort de l’animal. Davant símptomes com inflamació sobtada de la llengua, bava excessiva o vòmits després d’un passeig, recomana anar immediatament a un centre veterinari. Durant aquestes setmanes, el consistori suggereix buscar itineraris alternatius per passejar, allunyats de pinedes i de les zones senyalitzades, mentre es mantingui activa la temporada d’alerta fins a finals de març.
