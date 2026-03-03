El Servei Municipal d’Ocupació de Girona ajuda a la inserció laboral de 645 persones el 2025
El servei comptarà aquest 2026 amb un 14,58% més d’ajudes econòmiques per dur a terme una major atenció a persones en situació d’atur i a projectes d’emprenedoria
El Servei Municipal d’Ocupació (SMO) de l’Ajuntament de Girona ha ajudat a la inserció laboral de 645 persones i ha format 482 persones per millorar la seva ocupabilitat durant el 2025. A més, es van realitzar 2.666 accions d’orientació per a la recerca de feina. Aquestes són algunes de les dades de les actuacions realitzades des de l’equipament municipal.
“Aquest any hem tornat a demostrar que les polítiques públiques d’ocupació són una eina clau per transformar realitats. Des del Servei Municipal d’Ocupació treballem perquè ningú quedi enrere i perquè les oportunitats arribin a tots els barris i a tots els col·lectius. Apostem per una ocupació estable i de qualitat, per una formació connectada amb el teixit productiu i per una intermediació útil que enforteixi el vincle entre persones i empreses. Ho fem amb una mirada clara d’equitat i cohesió social. Invertir en ocupació és invertir en dignitat, autonomia i futur de ciutat. Girona avança quan generem oportunitats reals per a tothom”, ha destacat la regidora de Treball de l’Ajuntament de Girona, Raquel Robert Rubio.
Per dur a terme la major part de les accions, l’SMO rep diferents subvencions. El 2025 es van reunir un total de 2.739.397 euros i enguany es comptarà amb un 14,58% més de pressupost per ingressos de subvencions: 3.138.815 euros. Aquest increment permetrà dur a terme una major atenció a persones en situació d’atur i a projectes d’emprenedoria.
Intermediació laboral i emprenedoria
Durant l’any 2025, es van gestionar 1.249 llocs de treball provinents de 412 empreses diferents. Els sectors que van generar més ofertes de treball l’any passat van ser el comerç i les activitats sanitàries i de serveis socials; aquest últim però va registrar un 6,3% menys d’ofertes. Un altre dels sectors que ha perdut ofertes de treball, segons les dades de l’SMO, és l’hostaleria que ha passat de 144 ofertes el 2023 a 64 el 2025, un 55% menys.
Pel que fa a les insercions laborals, es van registrar 645 insercions, el 75% de les quals van ser insercions directes en ofertes de feina gestionades per l’SMO. Cal assenyalar que el 39,1% de les persones tenien 45 o més anys.
En l’àmbit de l’emprenedoria i l’autoocupació, l’any 2025 es van assessorar 198 persones i es va donar suport a la creació de 19 empreses. A aquestes també se les ha assessorat en la recerca de finançament extern, amb el resultat que s’han pogut aconseguir 223.334 euros distribuïts entre 13 de les empreses. Una altra dada destacada és que el 52% de les empreses noves han estat creades per persones d’entre 30 i 44 anys i que la major part estan enfocades en serveis de docència, de publicitat i comunicació o d’artesania i comerç al detall.
Cal destacar que des de l’SMO també es van dur a terme diferents tallers als centres educatius per fomentar l’emprenedoria, on van participar-hi 645 alumnes. Amb la mateixa voluntat, es va dur a terme el Premi d’Emprenedoria FP Girona, en el qual es van presentar 19 projectes i se’n van premiar 6.
Subvencions a la contractació
L’any passat es van destinar 200.000 euros al programa d’ajuts a la contractació Girona Actua, finançat amb fons municipals, que té com a finalitat fomentar la incorporació al mercat de treball de persones en situació d’atur o ocupades en condicions precàries. Amb aquest ajut es van contractar 36 persones i es va beneficiar a 21 empreses.
Una altra línia de subvenció és el programa 30 Plus destinat a la contractació de persones de 30 anys o més. En aquest sentit, es van contractar a 30 persones i es va beneficiar a 23 empreses.
Orientació laboral
D’altra banda, es van fer 2.666 accions d’orientació per a la recerca de feina el 2025, un 14,8% més que l’any 2024. Concretament, 933 es van atendre al Punt d’Informació, des d’on es realitza una atenció inicial per derivar la persona al recurs òptim; 628, des dels Itineraris d’inserció; 667, al Punt de Feina des d’on s’ofereix un lloc físic amb ordinadors per poder treballar de forma autònoma la recerca de feina amb l’assistència d’una persona professional, i 281 des de les càpsules formatives SMObilitza’t que es duen a terme durant l’any.
També, durant el curs acadèmic 2024-2025, es van dur a terme 79 càpsules formatives als centres educatius de la ciutat sobre eines i canals de recerca de feina i mercat laboral, amb la participació de 1.625 alumnes de 19 centres. El nombre de càpsules realitzades ha experimentat un creixement del 19,7% respecte al curs acadèmic 2023-2024.
Més formació
Des d’aquest equipament també es promou la qualificació professional de les persones en situació d’atur, oferint-los una formació ajustada a les necessitats del mercat de treball. En aquest sentit, 97 persones van participar en les formacions que permeten l’obtenció d’un certificat de professionalitat, de les quals el 75,3% van obtenir el certificat i un 61% va inserir-se al mercat laboral. Els cursos que es van oferir l’any passat eren sobre activitats administratives, atenció sociosanitària, socorrisme, activitats de magatzem i organització del transport i la distribució.
D’altra banda, es van realitzar formacions específiques dirigides a persones residents a diferents zones de Girona que formen part del projecte Treball als barris. Aquests són Font de la Pólvora, Vila-roja, Eixample Sud-oest, Sant Narcís, Mas Xirgu, Pedret, Pont Major, Santa Eugènia i Can Gibert del Pla. En total van participar-hi 70 persones, i es van realitzar formacions en fabricació mecànica, recollida de residus, manteniment d’edificis i neteja.
Una altra de les línies de l’SMO és promoure la capacitació digital per facilitar l’accés a les tecnologies de la informació i la comunicació al conjunt de la ciutadania, especialment als col·lectius més vulnerables, per reduir l’escletxa digital. Aquesta escletxa, vinculada a les desigualtats en l’accés, l’ús i el coneixement de les tecnologies, esdevé un factor creixent d’exclusió en un context de digitalització cada vegada més intens. En aquest sentit, l’any passat es van formar 192 persones, un 41,2% més que el 2024, de les quals 7 de cada 10 eren dones.
Seguint amb la formació, el servei acull mitjançant un conveni amb el Departament d’Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya, cinc especialitats educatives per a joves que han finalitzat l’ensenyament obligatori sense obtenir el títol, a través del Pla de Transició al Treball (PTT).
Aquest recurs té l’objectiu de proporcionar al jovent els coneixements, les competències i les habilitats necessàries per garantir la seva continuïtat dins el sistema educatiu reglat. Els aprenentatges són vivencials i vinculats amb l'entorn proper, i inclouen pràctiques en empreses. En el curs 2024-2025, van participar en el pla 81 joves i el 79% va obtenir el certificat. D’aquests, el 79% va continuar el seu itinerari educatiu i el 7,4% es va inserir al món laboral. Es tracta de dades similars a l’any anterior.
Ocupació
Pel que fa als plans d’ocupació adreçats a població en situació d’atur, el 2025 l’Ajuntament de Girona va contractar 54 persones durant 1 any, 8 o 6 mesos. Es tracta d’una xifra similar als anys anteriors, que consolida l’increment que es va registrar el 2023, quan es va passar de les 22 persones contractades a les 45.
Aquests plans van destinats a perfils amb dificultats per trobar feina com persones TRANS*, de 52 anys o més, en risc d’atur de llarga durada, migrades, dones en situació de violència masclista o persones destinatàries de la Renda Garantida de la Ciutadania. També s’atorguen a persones que resideixen en zones incloses dins el programa Treballs als barris.
Com a novetat, cal destacar la primera edició del Taller d’ocupació de jardineria i implementació de recursos educatius a l’entorn dels espais naturals i hortícoles de les Hortes de Santa Eugènia, en el marc del Projecte Treball als Barris. Aquesta acció ha representat la contractació i la qualificació professional de 8 persones en situació d’atur. El recurs ha permès capacitar a les persones contractades en la rehabilitació i millora de diferents espais les Hortes de Santa Eugènia, per a gaudi de la ciutadania i per potenciar l’ús educatiu de la zona.
