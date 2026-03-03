Simulacre d'incendi químic a una planta del polígon de Celrà
L’exercici ha recreat una fuita amb foc en un tanc i dos ferits dins una zona de difícil accés
Protecció Civil de la Generalitat juntament amb l’empresa Nalco Española Manufacturing S.L.U., va organitzar dilluns un simulacre d’accident químic a les instal·lacions de la companyia al polígon industrial de Celrà L’exercici va recrear una fuita d’epiclorhidrina en un tanc d’emmagatzematge amb un incendi i dos ferits immobilitzats en una zona de difícil accés dins la cubeta de retenció. Segons l’escenari plantejat, no hi va haver afectació exterior ni ambiental.
Un cop detectada la incidència, l’empresa va activar el Pla d’Autoprotecció (PAU), va confinar el personal i va demanar ajuda al 112, al Centre de Coordinació d’Emergències de Catalunya (CECAT) i a la Guàrdia Municipal. D’acord amb la simulació, l’Ajuntament de Celrà va activar el pla municipal i la Generalitat va activar el PLASEQCAT en fase d’alerta.
En el dispositiu hi van participar Bombers, que van coordinar l’actuació i van treballar en l’extinció, la descontaminació i el rescat; Mossos d’Esquadra i Guàrdia Municipal, que van donar suport en el control d’accessos i del perímetre; i el SEM, que va fer la descontaminació i el triatge sanitari amb tres unitats terrestres. El simulacre va durar aproximadament una hora i es va emmarcar en els exercicis periòdics per validar protocols i millorar la coordinació entre serveis, segons Protecció Civil.
