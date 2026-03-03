Els veïns de Mas Ramada de Girona tornen a denunciar incivisme amb les deixalles: "Cada setmana hi ha abocaments il·legals"
El president de l'associació veïnal, Miguel Angel García, explica que l'Ajuntament va descartar el porta a porta, que els veïns consideraven una solució per evitar els abocaments il·legals al barri
Els veïns de Mas Ramada s'han tornat a queixar de l'incivisme constant envers l'abocament indegut de deixalles al barri. És una problemàtica que ja existia abans de la implantació del nou model de recollida de residus, tot i que amb els nous contenidors "la situació s'ha agreujat", lamenta el president de l'Associació de Veïns de Mas Ramada, Miguel Angel García. "Cada setmana hi ha abocaments il·legals", assegura.
Al barri hi ha cinc illes de contenidors, però no tots són tancats. N'hi ha que encara són de l'antic model per "les casuístiques" de la zona. "No tenia cap sentit amb l'incivisme que hi ha", remarca García, tot i que pròximament, amb la instal·lació de la nova generació de contenidors (un per a cada fracció), sí que es canviaran tots. L'Ajuntament de Girona preveu que els nous contenidors s'instal·lin als barris del sector est entre la segona i la tercera setmana de març.
García explica que amb el nou model "ja no només hi havia abocament indiscriminat", sinó que també va aparèixer el "turisme d'escombraries", el que va provocar veure contenidors desbordats i molta brossa fora. Això fa que "cada setmana" hagin de passar "una situació al grup de la taula de sostenibilitat més o menys crítica", i triguen "entre tres i set dies a recollir-la". "És esgotador fer la feina que, en teoria havia de fer l'empresa", etziba, ja que, en principi, "hi hauria d'haver un dispositiu per voltar pels barris i vigilar els abocaments indeguts".
Per tot això, assegura que demanaran quantes de les sancions per incomplir amb les ordenances de neteja es van posar l'any passat al barri. En total, se'n va imposar 832 a Girona, però García remarca que d'aquesta xifra i amb l'incivisme del barri "se'n podrien posar la meitat". "Malauradament, no se'n deuen haver posat ni l'1%".
"Actuant d'esquena"
El president de l'associació veïnal també explica que van proposar canviar d'ubicació les illes de contenidors amb una reunió amb el consistori abans de la implantació del nou model amb l'objectiu d'evitar l'incivisme, però no se'ls va "fer cas". De fet, assenyala que amb diferents processos que s'han fet, l'Ajuntament ha "actuat d'esquena" cap a ells.
Per una banda, critica que no se'ls va "avisar" de la reunió que es va dur a terme fa uns del Grup de Seguiment de Residus. L'Associació de Veïns de Mas Ramada no pertany a la Coordinadora d'Associacions Veïnals ni a la Federació d'Associacions de Veïns. Tot apunta que en la trobada hi van assistir aquestes entitats i que llavors "ja informarien les associacions". "No s'han recollit les incidències que passen a cada barri", es queixa García, que destaca que no és una crítica "cap a les associacions", sinó cap a l'Ajuntament que "creu que el funcionament del teixit associatiu de la ciutat funciona així".
A més, García explica que l'Ajuntament tampoc els va avisar amb el canvi que es va fer amb el nou sistema de recollida de residus. En un principi, hi havia un "estudi" que indicava que "Mas Ramada hauria de tenir porta a porta", però, finalment es va decidir instal·lar contenidors intel·ligents sense previ avís als veïns. La junta veïnal "pensava que amb el porta a porta no hi hauria punts on abocar il·legalment i, per tant, els carrers potser estarien més nets", detalla García.
