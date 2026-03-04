Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Descobreix quan estarà actiu el radar mòbil a Sarrià de Ter les pròximes setmanes

L’Ajuntament programa deu torns a l’avinguda de França

Imatge d’arxiu d’un radar de control de velocitat.

Imatge d’arxiu d’un radar de control de velocitat. / Ajuntament de Sarri

Tony Di Marino

Tony Di Marino

Sarrià de Ter

L’Ajuntament de Sarrià de Ter ha fet públic el calendari del radar mòbil a l’avinguda de França per a aquest març. El dispositiu estarà actiu en deu jornades, repartides entre torns de matí i de tarda, amb l’objectiu de controlar la velocitat en aquest vial.

Segons la informació municipal, el radar funcionarà dimecres 4 de març al matí; dijous 5 i divendres 6 a la tarda; dimarts 10 al matí; divendres 13 a la tarda; dimarts 17 al matí; divendres 20 a la tarda; dimarts 24 al matí; divendres 27 a la tarda, i dimarts 31 al matí.

Radar mòbil: torns març 2026

  • Dimecres, 4 de març (matí)
  • Dijous, 5 de març (tarda)
  • Divendres, 6 de març (tarda)
  • Dimarts, 10 de març (matí)
  • Divendres, 13 de març (tarda)
  • Dimarts, 17 de març (matí)
  • Divendres, 20 de març (tarda)
  • Dimarts, 24 de març (matí)
  • Divendres, 27 de març (tarda)
  • Dimarts 31 de març (matí)

