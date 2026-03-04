Descobreix quan estarà actiu el radar mòbil a Sarrià de Ter les pròximes setmanes
L’Ajuntament programa deu torns a l’avinguda de França
L’Ajuntament de Sarrià de Ter ha fet públic el calendari del radar mòbil a l’avinguda de França per a aquest març. El dispositiu estarà actiu en deu jornades, repartides entre torns de matí i de tarda, amb l’objectiu de controlar la velocitat en aquest vial.
Segons la informació municipal, el radar funcionarà dimecres 4 de març al matí; dijous 5 i divendres 6 a la tarda; dimarts 10 al matí; divendres 13 a la tarda; dimarts 17 al matí; divendres 20 a la tarda; dimarts 24 al matí; divendres 27 a la tarda, i dimarts 31 al matí.
Radar mòbil: torns març 2026
- Dimecres, 4 de març (matí)
- Dijous, 5 de març (tarda)
- Divendres, 6 de març (tarda)
- Dimarts, 10 de març (matí)
- Divendres, 13 de març (tarda)
- Dimarts, 17 de març (matí)
- Divendres, 20 de març (tarda)
- Dimarts, 24 de març (matí)
- Divendres, 27 de març (tarda)
- Dimarts 31 de març (matí)
L’Ajuntament demana als conductors que respectin la velocitat i condueixin amb precaució.
Subscriu-te per seguir llegint
- Retornats de França a Portbou
- Tanca el Bar Plaça de Banyoles: de "cafè dels rics" a centre neuràlgic del municipi
- Alerta: No compris aquestes llaunes de tonyina, poden contenir mercuri
- La pista de l’aeroport de Girona queda inoperativa mitja hora per una avaria en un jet privat
- Catalunya dona per perduda la lluita contra algunes espècies invasores
- Apareix viu a Susqueda l’home de 27 anys desaparegut al Far des de fa una setmana
- De fregar el 9 a Batxillerat a escollir una FP
- Caos en el servei d'alta velocitat Girona-Barcelona