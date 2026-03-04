Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Girona organitza més de 50 propostes durant el març amb motiu del 8M

L’objectiu és continuar sensibilitzant i conscienciant sobre les actituds masclistes i LGTBI-fòbiques a la societat

La manifestació del 8M de l'any passat. / Marc Martí Font

Redacció

Redacció

Girona

L’Ajuntament de Girona ha organitzat al llarg d’aquest mes de març una cinquantena de propostes amb motiu de la celebració del Dia de la Dona Treballadora, el 8 de març. L’objectiu és continuar sensibilitzant i conscienciant sobre les actituds masclistes i LGTBI-fòbiques a la societat, seguint la línia de la campanya “Son senyals” engegada l’any passat. El conjunt d’activitats va encarada tant al públic adult com infantil i juvenil, i abasta propostes diverses que van des d’exposicions fins a visites guiades, conferències, tallers, concerts o espectacles.

El 8 de març no és només una data simbòlica al calendari. És un compromís col·lectiu i sostingut per construir una Girona més justa, on les dones puguin desenvolupar el seu projecte vital i professional amb plena llibertat i sense discriminacions. La igualtat efectiva no s’aconsegueix només amb declaracions, sinó amb polítiques concretes, amb espais de reflexió i amb la implicació activa dels homes. Des de l’Ajuntament impulsem més de 50 activitats perquè la sensibilització i la conscienciació arribin a tots els barris i a totes les generacions”, ha destacat la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica i Serveis Jurídics del consistori, Gemma Geis i Carreras.

“Aquest 8 de març reconeixem i homenatgem les dones de l’àmbit de les cures, que sostenen el nostre sistema econòmic i social amb una feina massa sovint invisibilitzada, precaritzada i profundament feminitzada. Les dones que treballen en l’àmbit de les cures —a les llars, als domicilis, als espais on es garanteix la vida quotidiana— sostenen la vida i l’estat del benestar. Sostenen la infància, la dependència i la vellesa. Quan parlem de cures, hem de reivindicar necessàriament garantir els drets i la dignitat d’aquestes dones, i des de l’Ajuntament de Girona, continuarem treballant perquè tinguin els seus drets reals”, ha explicat per la seva banda la regidora d’Igualtat i Justícia Social i de Cooperació de l’Ajuntament de Girona, Amy Sabaly i Balde.

Propostes destacades

Una de les propostes destacades d’aquest any és la segona edició de la fira “Amb mans de dona”, un espai per compartir, visibilitzar i reconèixer el talent de les dones dels barris de Santa Eugènia i de Can Gibert del Pla que desenvolupen tasques, sovint de manera invisible, en l'àmbit social, cultural, artístic i comunitari. L’activitat, organitzada conjuntament amb entitats i serveis de la zona, tindrà lloc el dissabte 7 de març, a partir de les 10 h, al Centre Cívic Santa Eugènia, i comptarà amb una actuació musical de la Coral Salvadora Catà i el grup Fenix Oh.

A més, aquest any es vol posar el focus en el foment de la masculinitat conscient i la igualtat efectiva. En aquest sentit, la programació inclou dos cursos adreçats a la població masculina. D’una banda, s’ha creat el cercle d’homes “En masculí conscient”, un espai de trobada i reflexió que promou una masculinitat saludable, equitativa i conscient. En aquest espai es revisen creences associades a la masculinitat tradicional, s’analitza com la pressió del patriarcat condiciona conductes i emocions, i s’aborden temes com la paternitat i la relació de parella. La proposta tindrà lloc els dimarts 10 de març, 14 d’abril, 12 de maig i 9 de juny, a les 19 h, al Centre Cívic Pla de Palau.

En aquesta mateixa línia, la setmana vinent també s’iniciaran els Tallers de Corresponsabilitat i Cura, en col·laboració amb l’Àrea de Salut Sexual i Reproductiva de l’Institut Català de la Salut. Aquests espais de coformació tenen com a objectiu fomentar la implicació activa i conscient dels pares primerencs en les tasques de cura, criança i benestar emocional, afavorint relacions igualitàries des dels primers moments de la vida familiar. Es faran els dimecres 11 de març, 24 de març i 7 d’abril, a les 18 h, al Centre Jove de Salut.

La jornada anterior al Dia de la Dona Treballadora, dissabte 7 de març, a les 11 h, tindrà lloc l’acte institucional al Saló de Plens de l’Ajuntament, que comptarà amb la participació de la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica i Serveis Jurídics del consistori, Gemma Geis i Carreras, qui donarà la benvinguda, i de la regidora d’Igualtat i Justícia Social i de Cooperació de l’Ajuntament de Girona, Amy Sabaly i Balde, qui clourà l’acte.

Durant l’acte hi haurà la lectura del manifest institucional, una actuació musical per part de la cantautora gironina Cinta i la taula rodona “Les veus de l’experiència”, amb la participació de la líder comunitària hondurenya i extreballadora del Servei d'atenció domiciliària de l’Ajuntament, Mariela Sandres; la treballadora del Servei d'atenció domiciliària de l’Ajuntament Isabel Falla, i la presidenta de la cooperativa Avancem Santa Clara de Càritas Diocesana de Girona, Ivon Mritza. La conversa estarà moderada per la representant del grup de recerca sobre les condicions de treball i de no discriminació del personal ocupat en el sector de cures o assistencial finançat per la Unió Europea en el marc del programa Horizon Europe, dins del projecte Care4Care: We Care for those who Care (Cuidem les persones que cuiden 2023-25), Andrea Cano, qui també explicarà el projecte.

