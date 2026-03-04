Girona organitza més de 50 propostes durant el març amb motiu del 8M
L’objectiu és continuar sensibilitzant i conscienciant sobre les actituds masclistes i LGTBI-fòbiques a la societat
L’Ajuntament de Girona ha organitzat al llarg d’aquest mes de març una cinquantena de propostes amb motiu de la celebració del Dia de la Dona Treballadora, el 8 de març. L’objectiu és continuar sensibilitzant i conscienciant sobre les actituds masclistes i LGTBI-fòbiques a la societat, seguint la línia de la campanya “Son senyals” engegada l’any passat. El conjunt d’activitats va encarada tant al públic adult com infantil i juvenil, i abasta propostes diverses que van des d’exposicions fins a visites guiades, conferències, tallers, concerts o espectacles.
“El 8 de març no és només una data simbòlica al calendari. És un compromís col·lectiu i sostingut per construir una Girona més justa, on les dones puguin desenvolupar el seu projecte vital i professional amb plena llibertat i sense discriminacions. La igualtat efectiva no s’aconsegueix només amb declaracions, sinó amb polítiques concretes, amb espais de reflexió i amb la implicació activa dels homes. Des de l’Ajuntament impulsem més de 50 activitats perquè la sensibilització i la conscienciació arribin a tots els barris i a totes les generacions”, ha destacat la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica i Serveis Jurídics del consistori, Gemma Geis i Carreras.
“Aquest 8 de març reconeixem i homenatgem les dones de l’àmbit de les cures, que sostenen el nostre sistema econòmic i social amb una feina massa sovint invisibilitzada, precaritzada i profundament feminitzada. Les dones que treballen en l’àmbit de les cures —a les llars, als domicilis, als espais on es garanteix la vida quotidiana— sostenen la vida i l’estat del benestar. Sostenen la infància, la dependència i la vellesa. Quan parlem de cures, hem de reivindicar necessàriament garantir els drets i la dignitat d’aquestes dones, i des de l’Ajuntament de Girona, continuarem treballant perquè tinguin els seus drets reals”, ha explicat per la seva banda la regidora d’Igualtat i Justícia Social i de Cooperació de l’Ajuntament de Girona, Amy Sabaly i Balde.
Propostes destacades
Una de les propostes destacades d’aquest any és la segona edició de la fira “Amb mans de dona”, un espai per compartir, visibilitzar i reconèixer el talent de les dones dels barris de Santa Eugènia i de Can Gibert del Pla que desenvolupen tasques, sovint de manera invisible, en l'àmbit social, cultural, artístic i comunitari. L’activitat, organitzada conjuntament amb entitats i serveis de la zona, tindrà lloc el dissabte 7 de març, a partir de les 10 h, al Centre Cívic Santa Eugènia, i comptarà amb una actuació musical de la Coral Salvadora Catà i el grup Fenix Oh.
A més, aquest any es vol posar el focus en el foment de la masculinitat conscient i la igualtat efectiva. En aquest sentit, la programació inclou dos cursos adreçats a la població masculina. D’una banda, s’ha creat el cercle d’homes “En masculí conscient”, un espai de trobada i reflexió que promou una masculinitat saludable, equitativa i conscient. En aquest espai es revisen creences associades a la masculinitat tradicional, s’analitza com la pressió del patriarcat condiciona conductes i emocions, i s’aborden temes com la paternitat i la relació de parella. La proposta tindrà lloc els dimarts 10 de març, 14 d’abril, 12 de maig i 9 de juny, a les 19 h, al Centre Cívic Pla de Palau.
En aquesta mateixa línia, la setmana vinent també s’iniciaran els Tallers de Corresponsabilitat i Cura, en col·laboració amb l’Àrea de Salut Sexual i Reproductiva de l’Institut Català de la Salut. Aquests espais de coformació tenen com a objectiu fomentar la implicació activa i conscient dels pares primerencs en les tasques de cura, criança i benestar emocional, afavorint relacions igualitàries des dels primers moments de la vida familiar. Es faran els dimecres 11 de març, 24 de març i 7 d’abril, a les 18 h, al Centre Jove de Salut.
La jornada anterior al Dia de la Dona Treballadora, dissabte 7 de març, a les 11 h, tindrà lloc l’acte institucional al Saló de Plens de l’Ajuntament, que comptarà amb la participació de la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica i Serveis Jurídics del consistori, Gemma Geis i Carreras, qui donarà la benvinguda, i de la regidora d’Igualtat i Justícia Social i de Cooperació de l’Ajuntament de Girona, Amy Sabaly i Balde, qui clourà l’acte.
Durant l’acte hi haurà la lectura del manifest institucional, una actuació musical per part de la cantautora gironina Cinta i la taula rodona “Les veus de l’experiència”, amb la participació de la líder comunitària hondurenya i extreballadora del Servei d'atenció domiciliària de l’Ajuntament, Mariela Sandres; la treballadora del Servei d'atenció domiciliària de l’Ajuntament Isabel Falla, i la presidenta de la cooperativa Avancem Santa Clara de Càritas Diocesana de Girona, Ivon Mritza. La conversa estarà moderada per la representant del grup de recerca sobre les condicions de treball i de no discriminació del personal ocupat en el sector de cures o assistencial finançat per la Unió Europea en el marc del programa Horizon Europe, dins del projecte Care4Care: We Care for those who Care (Cuidem les persones que cuiden 2023-25), Andrea Cano, qui també explicarà el projecte.
