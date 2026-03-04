Girona presenta l’eina Pigall al Mobile World Congress
Es tracta d’un instrument que millora la gestió de Serveis Socials a través de la implementació de la intel·ligència artificial
L’Ajuntament de Girona és al Mobile World Congress de Barcelona per presentar l’eina Pigall, una aplicació que permet millorar la gestió dels Serveis Socials gràcies a l’analítica de dades i la implementació de la intel·ligència artificial (IA). La participació del consistori en el congrés permetrà generar intercanvis i establir aliances amb altres agents de l’ecosistema d’innovació i tecnologia.
Concretament, l’eina Pigall està present a l’estand de l’Estratègia Catalunya IA 2030. Durant aquest matí, dia 4 de març, es dona a conèixer el recurs a totes les persones interessades que visiten la fira, així com a altres agents que han desenvolupat eines amb IA.
El Pigall és una eina basada en intel·ligència artificial responsable que permet entendre i analitzar les dinàmiques socials de la ciutat i anticipar-se a possibles escenaris de risc. Facilita la gestió de l’Àrea de Serveis Socials i permet aplicar polítiques proactives. Aquest recurs s’ha desenvolupat amb fons Next Generation i amb la col·laboració científica de l’equip de l’Observatori d’Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya (OEIAC) de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i el grup de Recerca eXiT, de l'Institut d'Informàtica i Aplicacions (iiiA), ambdós de la Universitat de Girona. Amb aquesta trobada, el consistori reafirma el seu compromís amb la innovació, la transformació digital i el desenvolupament de projectes que incorporin la intel·ligència artificial amb criteris ètics i finalitat pública, no comercial, al servei de la ciutadania.
