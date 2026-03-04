Girona tala un arbre de grans dimensions a l’entrada de l’escola Sagrada Família per risc de caiguda de branques
L’Ajuntament justifica l’actuació per motius de seguretat a l’accés del centre, a Girona Est
L’Ajuntament de Girona va talar aquest dimarts un arbre de grans dimensions situat a l’entrada de l’Escola Sagrada Família, a Girona Est, pel risc de caiguda de branques.
Segons la informació municipal, l’actuació respon a motius de seguretat, ja que l’arbre presentava perill que es desprenguessin branques. La tala es va fer a l’entorn immediat del centre educatiu, en un punt de pas habitual a l’entrada de l’escola.
L’Ajuntament remarca que la decisió es va prendre per evitar possibles incidències i reduir el risc a la zona d’accés.
Subscriu-te per seguir llegint
- Retornats de França a Portbou
- Tanca el Bar Plaça de Banyoles: de "cafè dels rics" a centre neuràlgic del municipi
- Alerta: No compris aquestes llaunes de tonyina, poden contenir mercuri
- La pista de l’aeroport de Girona queda inoperativa mitja hora per una avaria en un jet privat
- Catalunya dona per perduda la lluita contra algunes espècies invasores
- Apareix viu a Susqueda l’home de 27 anys desaparegut al Far des de fa una setmana
- De fregar el 9 a Batxillerat a escollir una FP
- Caos en el servei d'alta velocitat Girona-Barcelona