Girona tala un arbre de grans dimensions a l’entrada de l’escola Sagrada Família per risc de caiguda de branques

L’Ajuntament justifica l’actuació per motius de seguretat a l’accés del centre, a Girona Est

Operaris talen l’arbre de grans dimensions a l’entrada de l’Escola Sagrada Família, a Girona Est.

Operaris talen l'arbre de grans dimensions a l'entrada de l'Escola Sagrada Família, a Girona Est. / Ajuntament de Girona

Tony Di Marino

Girona

L’Ajuntament de Girona va talar aquest dimarts un arbre de grans dimensions situat a l’entrada de l’Escola Sagrada Família, a Girona Est, pel risc de caiguda de branques.

Segons la informació municipal, l’actuació respon a motius de seguretat, ja que l’arbre presentava perill que es desprenguessin branques. La tala es va fer a l’entorn immediat del centre educatiu, en un punt de pas habitual a l’entrada de l’escola.

L’Ajuntament remarca que la decisió es va prendre per evitar possibles incidències i reduir el risc a la zona d’accés.

