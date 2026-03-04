Moviment Gironí celebra el primer aniversari amb la mirada posada en les municipals de 2027
Durant el primer any la plataforma ha escoltat els veïns i ara obrirà una nova etapa per abordar les problemàtiques dels barris
Moviment Gironí, la plataforma creada per l'exalcalde de Sant Julià de Ramis, Marc Puigtió i alcaldable per ERC a les eleccions municipals de Girona pel 2027 ha celebrat aquest dimecres al vespre el seu primer aniversari amb un acte al Centre Cívic Barri Vell-Mercadal. Ha servit per explicar el primer any de treball i per donar a conèixer la pròxima etapa de la plataforma, ja mirant cap a les municipals de l'any que ve.
El projecte es va presentar en societat el gener de 2025, precisament, en la mateixa sala que aquest vespre. Puigtió ha destacat que va néixer amb l'objectiu de "sortir al carrer i escoltar" i això és el que han fet durant aquests últims mesos. "No ha estat una campanya, ha estat una feina", ha destacat.
Per altra banda, ha assegurat que "Girona funciona", però que ho fa majoritàriament "per inèrcia" i "gràcies a la seva gent". Ha posat, així, en dubte la gestió del govern municipal, un aspecte que ja ha criticat en les últimes setmanes tot i que la formació per la qual es presentarà en les municipals, ERC, està dins l'equip de govern juntament amb Guanyem i Junts.
Tres evidències
El candidat ha remarcat tres eixos clars d'aquest primer any. Per una banda, el talent i el compromís existents als barris. També la desconnexió entre institucions i realitat i, finalment, les oportunitats que la ciutat està deixant escapar. "No és una qüestió ideològica, és una qüestió de gestió, de prioritat i de lideratge", ha apuntat Puigtió, que ha afegit que la ciutat "no necessita més debat estèril, necessita decisió".
Després d'un any d'escolta, Moviment Gironí entra ara en una nova fase. Serà la de fer un recorregut pels diferents barris de la ciutat per abordar problemàtiques concretes com ara la mobilitat, el manteniment de l’espai públic, la convivència, el comerç, la seguretat o l’habitatge. En paral·lel, s’obrirà una fase de formulació de propostes concretes, executables i mesurables, que han de configurar el projecte de ciutat amb l’horitzó posat en les eleccions municipals del maig de 2027.
Les eleccions
Marc Puigtió no ha deixat escapar que en poc més d'un any se celebren les eleccions municipals a la ciutat. Després de ser escollit en un procés de primàries el passat setembre serà l'alcaldable per ERC. Ara bé, encara s'ha de decidir com es presentarà a les eleccions, si amb el nom de la mateixa plataforma, si amb una combinació de Moviment Gironí i ERC o, únicament, amb les sigles republicanes de sempre. Ho va deixar clar el nou president de l'executiva local, Salva Romero, en una entrevista a Diari de Girona fa unes setmanes.
En tot cas, el candidat ha assegurat que no volen "guanyar unes eleccions per ocupar cadires", sinó que les volen guanyar per "governar millor". El lema que ha vertebrat l'acte ha estat "Girona pot fer-ho millor. Amb més escolta. Amb més gestió. Amb més lideratge" i, és a partir d'aquí que Puigtió ha fet una crida a "sumar esforços per transformar la ciutat".
