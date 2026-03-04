El PSC de Girona demana la dimissió de la regidora Planas per la "mala gestió" en recursos humans
42 sentències favorables als treballadors municipals per fer hores de més farà pagar a l'Ajuntament més de 300.000 euros
El grup municipal del PSC–Girona pel Canvi ha denunciat que la "mala gestió" dels recursos humans a l’Ajuntament de Girona continua generant un "cost econòmic creixent" per a les arques municipals. Segons ha avançat aquest dimecres Diari de Girona, el consistori ja haurà de pagar més de 300.000 euros després de 42 sentències judicials favorables a treballadors municipals, que reconeixen que van realitzar més hores de les que establia la Valoració de Llocs de Treball (VLT).
Per això, els socialistes demanen la dimissió de la regidora M. Àngels Planas, responsable de Recursos Humans en el moment d’aprovar la VLT el 2019, i reclamen que s’assumeixin responsabilitats polítiques pels errors acumulats i per les conseqüències econòmiques que pateix l’Ajuntament després de set anys. Al mateix temps, els socialistes exigeixen explicacions a l’actual alcalde, Lluc Salellas, per haver mantingut aquesta manera de gestionar el conflicte laboral i per no haver corregit una situació que continua empitjorant amb el pas del temps.
Per ara, el consistori ha impugnat les sentències i les ha elevat al TSJC perquè, de moment, no s'ha arribat a cap acord. Les resolucions fan referència a les hores treballades de més pels empleats municipals entre el maig de 2019 i el desembre de 2022. El gener de 2023, l'Ajuntament va canviar l'horari de les jornades laborals, que era de 35 hores setmanals. De moment, són 42 sentències favorables als treballadors, però la secció sindical de CCOO estima que hi podria haver entre vuitanta i cent afectats més, per la qual cosa, si també guanyen el judici, l'Ajuntament hauria de pagar un import que superaria el milió d'euros.
"Situació greu"
"La situació és molt greu i evidencia una gestió absolutament irresponsable dels recursos humans municipals", ha lamentat la portaveu del PSC, Bea Esporrín, ja que "cada nova sentència confirma que el problema no s’ha volgut resoldre administrativament, sinó que s’ha deixat enquistar als jutjats mentre el cost per a la ciutat no para de créixer". "No pot ser que els treballadors municipals hagin de recórrer al jutjat sense que hi hagi mediació per part del consistori", critica.
També ha recordat que el juliol de l'any passat ja van advertir d'aquesta situació i s'ha queixat que el govern municipal (Guanyem, Junts i ERC) hagi "mantingut la mateixa línia de judicialització en lloc d’optar pel diàleg i la negociació amb la plantilla". "Aquesta manera de fer només agreuja el problema i acaba repercutint en les finances públiques", ha assenyalat Esporrín.
Aquest conflicte se suma a altres litigis relacionats amb la VLT, com el de les desigualtats retributives, ja van "generar anys de conflictivitat laboral i un important impacte econòmic per a l’Ajuntament". Segons detalla el PSC, "el conflicte de la VLT va tenir un cost de gairebé 6 milions d’euros", i després de nombroses reclamacions judicials que donaven la raó als treballadors, es van haver d’assumir amb el suport d’un fons estatal".
"Restablir un clima de confiança"
Esporrín ha assegurat que tot això "és la conseqüència directa d’una mala decisió política i d’una mala gestió que ningú ha volgut assumir". "La ciutat no pot continuar pagant els errors d’una gestió irresponsable que es va iniciar fa anys i que encara avui ningú ha explicat", ha afegit la portaveu socialista. "Després de tants anys, tants litigis i tants diners públics compromesos, la ciutadania mereix explicacions", també ha dit perquè "no es pot normalitzar que la mala gestió dels recursos humans acabi costant més d’un milió d’euros a l’Ajuntament".
Finalment, ha demanat que el govern assumeixi "responsabilitats" i que posi "fi a aquesta deriva". Així, ha reclamat al govern municipal que "abandoni la judicialització dels conflictes laborals, assumeixi els errors comesos i treballi per restablir un clima de confiança amb el personal municipal, imprescindible per garantir una administració eficient i al servei de la ciutat".
Subscriu-te per seguir llegint