Quart suspèn durant un any les llicències de comerç al detall a la carretera de Girona
El consistori atura les autoritzacions per tenir temps de redactar un pla especial que reguli els usos i ordeni el creixement comercial a l’eix viari
L’Ajuntament de Quart ha aprovat suspendre la tramitació i l’atorgament de llicències d’activitats a la carretera de Girona, dins el nucli urbà, amb l’objectiu de guanyar temps per elaborar un Pla Especial Urbanístic Regulador dels Usos. La mesura s’aplicarà inicialment durant un any i es podrà prorrogar fins a un màxim de dos.
El punt es va aprovar a la sessió plenària de dilluns, celebrada a la Biblioteca Miquel Pairolí. Va tirar endavant amb sis vots a favor de l’equip de govern (Gent de Quart i PSC Quart) i amb les abstencions dels tres regidors de Quart Actiu, un de la CUP i un d’ERC.
Segons l’Ajuntament, la decisió respon a la voluntat de “garantir un creixement comercial ordenat i coherent amb el model de municipi” i a la necessitat d’establir “criteris clars i específics” per a determinades activitats econòmiques en aquest eix viari. L’alcalde, Ferran Rodero, explica que fins ara aquest tipus de llicències es regulaven amb el POUM de Quart, aprovat el 2022, però que “davant la proliferació recent de sol·licituds” per implantar determinades activitats a la zona, el consistori ha considerat necessari “elaborar un instrument urbanístic específic que en reguli els usos amb més detall i criteri”.
La suspensió impedeix tramitar i concedir noves llicències, comunicacions prèvies o altres autoritzacions municipals per obrir o ampliar activitats a la carretera de Girona. En concret, afecta els establiments de comerç al detall de menys de 800 metres quadrats dedicats a la venda d’aliments, begudes i tabac, així com els locals que venguin productes de cànnabis o derivats. La nota afegeix que la mesura inclou també qualsevol establiment vinculat, de manera directa o indirecta, al cultiu, producció o distribució del cànnabis (conreu o activitats anàlogues).
Els establiments exclosos
Queden expressament exclosos de la suspensió els establiments dedicats a la venda personalitzada de productes alimentaris i comerços com carnisseries, peixateries, fleques i pastisseries, gelateries, herboristeries, establiments de llaminadures i vinoteques, entre d’altres activitats assimilables.
Amb aquesta decisió, el consistori afirma que vol disposar del temps necessari per “analitzar la situació actual”, “avaluar l’impacte d’aquestes activitats” i definir un marc regulador que preservi “l’equilibri comercial” a la carretera de Girona i al conjunt del municipi.
Subscriu-te per seguir llegint
- Retornats de França a Portbou
- Tanca el Bar Plaça de Banyoles: de "cafè dels rics" a centre neuràlgic del municipi
- Alerta: No compris aquestes llaunes de tonyina, poden contenir mercuri
- La pista de l’aeroport de Girona queda inoperativa mitja hora per una avaria en un jet privat
- Catalunya dona per perduda la lluita contra algunes espècies invasores
- Apareix viu a Susqueda l’home de 27 anys desaparegut al Far des de fa una setmana
- De fregar el 9 a Batxillerat a escollir una FP
- Caos en el servei d'alta velocitat Girona-Barcelona