Salt commemorarà el 8M amb propostes culturals i tallers participatius i educatius
Els actes centrals es faran divendres, amb la lectura institucional a les 12 davant de l’Ajuntament i activitats a la tarda a El Teler de la Coma Cros
Salt ha preparat una programació extensa per al Dia Internacional de les Dones, amb activitats repartides al llarg d’aquesta setmana i el cap de setmana, i amb un enfocament centrat en la igualtat, la visibilització de les dones i la recuperació de la memòria històrica del municipi.
Els actes centrals es faran divendres. Al migdia, davant de l’Ajuntament, hi haurà la lectura del manifest institucional, a càrrec de la primera tinenta d’alcaldia i regidora d’Acció Social i Ciutadania, Fanny Carabellido, amb la participació de l’alcaldessa, Cristina Alarcón. A la tarda, l’activitat es traslladarà a El Teler de l’Ateneu, a la Coma Cros: a les sis s’hi farà un assaig obert de l’obra “Costura”, d’Elena Romero, una peça que reflexiona sobre la identitat, el cos i la memòria de les dones. Tot seguit, a les set, el mateix espai acollirà la sessió “Audiovisuals en Acció. Desconstruint la Mirada”, dedicada a gènere, treball i cures a través del món audiovisual, a càrrec de la Noia del Monyo.
Al llarg d’aquesta setmana, el programa "Juguem? Patis i Places" adapta els continguts per incorporar accions de sensibilització vinculades al 8M, adreçades a infants i famílies. Les activitats es faran de 16.30 a 18.45 h en diferents punts del municipi: dimecres a la Massana i a la plaça Catalunya; dijous a la plaça Llibertat, i divendres a Som Salt i a la plaça del Mercat. Aquests tallers formen part de la programació habitual de Patis i Places, que funciona de dilluns a divendres en diversos espais del municipi.
En l’àmbit educatiu, l’Ajuntament posa a disposició dels centres i entitats el recurs pedagògic “Les feines amb perspectiva de gènere”, pensat per treballar la igualtat i la reflexió crítica sobre els rols de gènere.
La programació incorpora també la 9a Passejada Literària de la Biblioteca Iu Bohigas, prevista per dissabte a les 11 del matí. L’activitat consistirà en un recorregut per la Factoria Cultural Coma Cros conduït per l’historiador Jaume Prat, amb parades en espais significatius per a les dones que van treballar a les antigues fàbriques tèxtils i lectures de textos literaris vinculats a aquest món. La sortida serà des de la mateixa biblioteca, tindrà una durada aproximada de dues hores i requereix inscripció prèvia. L’activitat es fa en col·laboració amb l’Oficina de Català de Salt, dins del programa “Al Gironès llegim”.
Segons la nota, la commemoració és possible gràcies a la Taula de Dones i a la implicació de diversos serveis i entitats del municipi, com l’Ateneu Popular, l’Espai Municipal d’Ocupació, el SIAD Salt-Gironès, Nousol, Tarda Oberta, Viversalt, Fundesplai, el Casal dels Infants, Càritas i Fundación Atenea, entre d’altres.
