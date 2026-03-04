La UdG renova la direcció de la Politècnica i els deganats de les facultats de Lletres i Educació
Es pot votar entre dimecres i dijous i només s'ha presentat una candidatura a cada un dels centres
La Universitat de Girona renovarà pròximament la direcció de tres centres després que s'hagi posat punt final als mandats actuals. Es tracta de la direcció de l'Escola Politècnica Superior, ubicada al campus de Montilivi, i de les facultats de Lletres i Educació i Psicologia, situades al campus del Barri Vell. En tots tres casos només s'ha presentat una candidatura i les votacions es faran via telemàtica entre les deu del matí d'aquest dimecres i les dotze del migdia d'aquest dijous.
Pel que fa a la Politècnica, l'única candidatura és la de l'enginyer industrial Rodolfo de Castro, que tot apunta que agafarà el relleu de Maria Àngels Pèlach, que porta al càrrec des de 2018. De Castro va néixer a Girona el 1971 i va aconseguir plaça de professor Titular a la UdG el 2003. El 2017, a més, va assolir una plaça de catedràtic d'Universitat en l'àrea d'Organització d'Empreses del Departament d'Organització, Gestió Empresarial i Disseny de Producte.
A part de les eleccions en la direcció, també es renova el Consell d'Escola, l'òrgan de màxima representació de la Politècnica. A l'escola hi ha 3.068 estudiants, dels quals se'n poden escollir 34 com a representants al consell i hi ha nou candidatures.
Lletres i Educació
També hi haurà canvis en el deganat de la Facultat de Lletres, un càrrec que ocupa des de 2018 el professor titular d'Història i Teoria del Cinema Àngel Quintana. L'única candidata per ser degana de la facultat és la professora titular del departament de Filologia i Comunicació Isabel Pujol. La seva vinculació amb la UdG és de més de trenta anys, ja que en el curs 1993-1994 va entrar com a professora associada. El 2022 es va convertir en Titular.
Per altra banda, Juan González és l'únic candidat per ser el nou degà de la Facultat d'Educació i Psicologia. Des de 2017 ocupa el càrrec Montserrat Vilà, tot i que en els primers mesos ho va fer com a degana en funcions. Va ser escollida formalment el 2018. Pel que fa a González és professor agregat del departament de Pedagogia.
El procés
El procés és igual en les tres eleccions. El 20 de gener es va fer la convocatòria de les eleccions i les candidatures es podien presentar entre el 5 i l'11 de febrer. El 24 del mateix mes va sortir la llista definitiva de candidats, un per cada centre. Aquest dimarts ha tingut lloc la jornada de reflexió, i entre dimecres i dijous es votarà. No serà fins al 10 de març que es produirà la proclamació provisional d'electes i, una setmana després, serà la proclamació definitiva un cop s'hagin acceptat o no les reclamacions que hi pugui haver.
