Cues quilomètriques a l'AP-7 per un accident múltiple a Vilablareix

Un camió, una furgoneta i un turisme han topat i provoca el tall de dos carrils en sentit Girona

L'accident de trànsit de l'AP-7 a Vilablareix.

Eva Batlle

Vilablareix

Un accident de trànsit provoca aquest dijous al matí cues quilomètriques a l’AP-7, a l’altura de Vilablareix. Segons el Servei Català de Trànsit (SCT), a les deu del matí les retencions ja arribaven als tres quilòmetres.

El sinistre ha tingut lloc poc després d’un quart de deu del matí, quan tres vehicles han topat per encalç: un camió, una furgoneta i un turisme.

Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat Bombers, SEM i Mossos d’Esquadra. A l’interior dels vehicles hi viatjaven tres persones, que han resultat il·leses, segons l’SCT.

L’accident ha obligat a tallar dos carrils en direcció Girona, fet que ha generat les retencions a la via i que arriben a Aiguaviva.

