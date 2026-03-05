Girona ajorna la primera Botiga al Carrer de l’any per previsió de pluja
La jornada es farà finalment el dissabte 14 i reunirà prop de 60 comerços a l’eix comercial
La primera edició de la Botiga al Carrer d’enguany a Girona, que estava prevista per aquest dissabte, s’ha ajornat al 14 de març per la previsió de pluja. L’organització explica que la decisió s’ha pres per garantir que la jornada es pugui celebrar “amb normalitat i en les millors condicions” tant per als comerços participants com per al públic.
Amb el canvi de data, el dissabte 14, els carrers de l’eix comercial de Girona es convertiran en un aparador a l’aire lliure amb la primera Botiga al Carrer de l’any. L’esdeveniment s’estendrà per tot l’eix comercial, de l’Eixample al Barri Vell, i omplirà de parades els carrers Migdia, Gran Via Jaume I, Hortes, plaça Catalunya, rambla de la Llibertat, Santa Clara i carrer Nou.
La convocatòria preveu la participació de prop de 60 comerços, que sortiran al carrer per oferir els seus productes al llarg de la jornada. Segons l’organització, els visitants hi trobaran una oferta variada d’articles i “bon gènere” amb descomptes especials i oportunitats puntuals, amb propostes de moda, complements, articles per a la llar, sabateria i altres productes La Botiga al Carrer es farà en horari de 10.00 a 20.30 hores i l’edició compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya.
