Girona crea una oficina que centralitzarà els grans contractes municipals i permetrà millorar l'execució del pressupost
En gestionarà fins a una quarantena i permetrà alliberar feina a les diferents àrees que fins ara els portaven
L'Ajuntament de Girona crearà una oficina que centralitzarà els grans contractes municipals i permetrà millorar l'execució del pressupost. Hi treballaran sis tècnics, que gestionaran fins a una quarantena de contractes que fins ara estan repartits entre diferents àrees de l'ajuntament. Entre d'altres, el de neteja d'edificis i dependències municipals (que ja puja a 5 milions d'euros), els de subministraments de materials (des d'oficina a lampisteria i obres), el de combustible per a vehicles o els de vigilància i serveis postals. La tinenta d'alcaldia d'Hisenda, Sílvia Aliu, explica que l'oficina també donarà assessorament tècnic a les diferents àrees a l'hora de fer licitacions -per exemple, a Urbanisme- amb l'objectiu "d'agilitzar els terminis".
El nou servei municipal, que rebrà el nom d'Oficina Tècnica de Contractació, començarà a ser realitat dilluns vinent. El ple municipal aprovarà els sis nous llocs de treball, que es cobriran mitjançant un procés intern; és a dir, que hi podran optar els treballadors que ja formen part del consistori.
La nova oficina centralitzarà els grans contractes municipals que fins ara estaven repartits entre diferents àrees de l'ajuntament. La tinenta d'alcaldia d'Hisenda explica que són contractes "transversals", perquè si bé cadascun es gestionava des d'un despatx en concret, fan referència a tot l'ajuntament (com el cas del material d'oficina) o bé a diferents serveis compartits (com la vigilància privada o els enviaments postals).
En total, l'oficina passarà a gestionar fins a una quarantena de contractes. El llistat n'inclou de tan diversos com la neteja d'edificis i equipaments municipals (que per ell mateix ja puja a 5 milions d'euros) o el subministrament de combustible per als vehicles. També, per concretar-ne d'altres, el nou servei centralitzarà contractes com el de manteniment d'instal·lacions de baixa tensió; el dels ascensors; la instal·lació de càmeres de videovigilància; la compra de materials per a feines de paleta, lampisteria o enllumenat, o bé l'assistència sanitària.
L'oficina tècnica gestionarà aquells contractes directament vinculats amb el dia a dia del consistori, les diferents àrees de l'ajuntament i els edificis municipals. Per tant, no s'encarregarà de portar-ne d'altres com el de neteja viària i la recollida d'escombraries.
Sílvia Aliu explica que l'oficina alliberarà càrrega de feina a les diferents àrees del consistori que fins ara gestionaven aquests contractes. Però que, sobretot, com que centralitzarà la redacció de tots aquests plecs, permetrà "agilitzar i millorar molt el ritme de contractació de l'ajuntament". "El fet d'agrupar-los en una sola oficina ens permetrà ser més eficients a l'hora de tirar-los endavant", subratlla la tinenta d'alcaldia.
En paral·lel, els tècnics de l'oficina de contractació també s'encarregaran d'assessorar les diferents àrees a l'hora de tirar endavant aquells contractes i licitacions que els siguin específics. Per exemple, les obres que depenen d'Urbanisme. Però no només. "També parlem, entre d'altres, de la Policia Municipal, de la centraleta del 092 o de les brigades", concreta Aliu. "Permetre que aquesta nova unitat pugui donar-los suport i reforç quan ho necessitin ens ajudarà a ser més eficients a l'hora de tirar endavant els plecs", hi afegeix.
Un 73% d'execució pressupostària
De retruc, la tinenta d'alcaldia d'Hisenda subratlla que la nova oficina, com que agilitzarà les licitacions, també permetrà millorar l'execució del pressupost. "Sabem que aquest és un dels nostres reptes com a govern municipal" subratlla Sílvia Aliu.
Precisament, ara el consistori ha tancat les xifres d'execució dels comptes del 2025, que dels 165 milions d'euros inicials van acabar situant-se en 236,03 (un cop incorporades les modificacions de crèdit i les diferents partides procedents d'altres exercicis). D'aquest global se n'ha acabat executant un 73%, un percentatge que se situa gairebé un punt per sobre del pressupost del 2024.
Sílvia Aliu no amaga, però, que en el cas de les inversions l'execució ha estat del 35%. També, per les dificultats que comporta tirar endavant les licitacions –"és un problema estructural de país", concreta- i el fet que l'excessiva burocràcia allarga els terminis.
"És veritat que hem de millorar estructuralment l'execució del pressupost; per això, la creació de la nova oficina tècnica també ens ha de permetre desbloquejar-ho i incrementar aquest percentatge del 73% amb què hem tancat el 2025", conclou la tinenta d'alcaldia d'Hisenda.
