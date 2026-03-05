Girona requereix a la propietat del bloc ocupat de Ferran Puig que netegi les aigües fecals del pati interior
Els veïns de l'edifici adjacent denuncien que la problemàtica s'ha agreujat, provocant males olors i problemes de convivència
L'Ajuntament de Girona ha fet un requeriment a la propietat del bloc de pisos ocupat del número 13-15 de la ronda Ferran Puig perquè netegi les aigües fecals que hi ha al pati interior i que provoquen un gran malestar entre els veïns de l'edifici del costat des de fa setmanes. Aquesta és l'acció que "de moment" s'ha dut a terme per part del consistori, segons han explicat fonts municipals, en una problemàtica que ve de lluny.
Va ser el desembre de l'any passat quan els veïns del bloc del costat es van començar a queixar de les molèsties ocasionades per l'olor que produïen les aigües fecals que sortien per una canalització i anaven a parar al pati interior. Sortien excrements humans, pixum o paper de vàter utilitzat, entre d'altres. Tot això, perquè el bloc ocupat tenia embussades les canalitzacions.
En un principi, els ocupes van connectar les canalitzacions a l'edifici del costat, i això va provocar que les aigües fecals anessin a parar als locals comercials situats als baixos. La problemàtica es va arreglar desconnectant les canalitzacions, que es van deixar al pati interior i, per aquest motiu, l'espai estava ple d'aigües fecals.
Convivint amb males olors
En aquell moment, fonts municipals van explicar que amb deu metres més de mànega es podria "arreglar la insalubritat" i que no hi havia "arguments per justificar buidar-ho". Això es va produir a principis de desembre, però fa unes setmanes la problemàtica va tornar a aparèixer i es va agreujar, segons els veïns de l'edifici limítrof.
La raó és que, segons els veïns, les aigües fecals no van trigar a tornar a aparèixer. Amb el pas de les setmanes, a més, els elements que provoquen les males olors no han aturat de créixer, el que fa que la situació sigui, cada vegada, més insuportable.
Uns veïns farts
Des que el bloc es va ocupar per diferents famílies l'estiu de 2024, els veïns s'han queixat en reiterades ocasions de diverses problemàtiques. L'estiu de l'any passat van criticar l'elevat volum de la música fins a altes hores de la matinada i van assegurar que rebien amenaces per part dels ocupes, cosa que va provocar que alguns veïns de l'edifici del costat acabessin marxant.
Fa unes setmanes els ocupes també tenien punxada l'electricitat a través d'un fanal que estava a la via pública. Això va fer que durant un mes i mig l'enllumenat públic no funcionés a la ronda Ferran Puig ni al carrer Séquia. L'Ajuntament va acabar solucionat la problemàtica, amb diferents operaris que van restablir l'electricitat i van tallar els cables que punxaven l'energia.
Els Mossos d'Esquadra han fet diferents actuacions per desallotjar alguns habitatges, però mai el bloc sencer. Així i tot, un cop els agents marxaven, els desallotjats tornaven a ocupar el bloc, que amb el temps s'ha anat desgastant i el seu destí final és l'enderroc, en estar molt a prop de les vies del tren.
Subscriu-te per seguir llegint
- Tanca el Bar Plaça de Banyoles: de 'cafè dels rics' a centre neuràlgic del municipi
- Girona haurà de pagar més de 300.000 euros per 42 sentències favorables als treballadors municipals
- El Departament d'Educació denega els concerts al Bell-lloc i Les Alzines en totes les etapes
- La pista de l’aeroport de Girona queda inoperativa mitja hora per una avaria en un jet privat
- El mar recula a la Costa Brava: les minves, aquest any, arriben al febrer
- Descobreix quan estarà actiu el radar mòbil a Sarrià de Ter les pròximes setmanes
- Metges de família alerten de l'excés de medicació en gent gran
- «Els cotxes són la meva passió, però hi entenc més de pastissos»