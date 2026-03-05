L'Escola Politècnica i les facultats de Lletres i Educació de la UdG ja tenen nova direcció
Rodolfo de Castro, Isabel Pujol i Juan González eren els únics candidats en els seus respectius centres
Les votacions que s'han produït a la Universitat de Girona entre aquests dimecres i dijous han validat les úniques candidatures que s'havien presentat, per una banda, a la direcció de l'Escola Politècnica Superior i, per altra, al deganat de les facultats de Lletres i Educació i Psicologia. D'aquesta manera, l'enginyer industrial Rodolfo de Castro s'ha convertit en el nou director de la Politècnica, mentre que la professora titular del departament de Filologia i Comunicació Isabel Pujol serà la nova degana de la Facultat de Lletres i el professor agregat del departament de Pedagogia Juan González serà el nou degà de la Facultat d'Educació i Psicologia.
Rodolfo de Castro ha rebut el vot favorable de 220 persones que formen part de la comunitat universitària de la Politècnica (estudiants, Personal tècnic, de gestió i administració de serveis, Professorat dels cossos docents universitaris i professorat permanent laboral i Personal docent i investigador, exclòs el personal dels cossos docents universitaris i professorat permanent laboral). De les 3.486 que podien votar ho han fet 259, per la qual cosa, 39 persones han votat en blanc.
Per altra banda, Isabel Pujol ha obtingut el vot a favor de 117 membres entre les quatre branques de la comunitat universitària de la Facultat de Lletres, mentre que set persones que han votat ho han fet en blanc. En total, podien votar 1.049 persones.
Finalment, Juan González ha rebut el suport de 148 integrants de la comunitat universitària de la Facultat d'Educació i Psicologia, tot i que 26 altres persones que han votat ho han fet en blanc. En aquesta facultat podien votar 2.582 persones sumant les quatre branques.
Subscriu-te per seguir llegint
- Tanca el Bar Plaça de Banyoles: de 'cafè dels rics' a centre neuràlgic del municipi
- Girona haurà de pagar més de 300.000 euros per 42 sentències favorables als treballadors municipals
- El Departament d'Educació denega els concerts al Bell-lloc i Les Alzines en totes les etapes
- La pista de l’aeroport de Girona queda inoperativa mitja hora per una avaria en un jet privat
- «Els cotxes són la meva passió, però hi entenc més de pastissos»
- El mar recula a la Costa Brava: les minves, aquest any, arriben al febrer
- Descobreix quan estarà actiu el radar mòbil a Sarrià de Ter les pròximes setmanes
- Metges de família alerten de l'excés de medicació en gent gran