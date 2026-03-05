Més de dos mesos amb talls de llum diaris al barri de Font de la Pólvora de Girona per frau elèctric
Endesa realitza reparacions diàries als fusibles afectats, però les sobrecàrregues persisteixen i afecten el subministrament de la zona
"Des d'ahir a les 12:12 sense llum fins aquest matí a les 6:10 que ha arribat. Total, perquè tornés a marxar a les 8:51". Aquesta és una de les nombroses piulades que ha fet l'Associació de Veïns de Font de la Pólvora de Girona queixant-se de talls de llum constants al barri en les últimes setmanes. I no és un dia puntual, tampoc una setmana continuada, porten més de dos mesos amb talls de llum diaris per frau elèctric, segons detalla la companyia Endesa.
Els Mossos d'Esquadra han realitzat diferents dispositius antifrau a Font de la Pólvora. El 22 de gener, per exemple, es van detectar 62 casos de frau en 105 inspeccions i el cos policial va assegurar que els comptadors irregulars s'enfilaven fins al 70% als edificis del carrer Acàcia i de l'avinguda Font de la Pólvora. Pels veïns al corrent de pagament, però, és una "desesperació", escriuen en una publicació a les xarxes socials.
Els veïns es van començar a queixar dels talls de llum diaris abans que finalitzés el 2025 i en els últims dies l'associació veïnal ha piulat diàriament queixant-se de la problemàtica. "Sense aigua calenta per dutxar els nens, sense bateries, sopars decents. Injustícia total", piulaven el 26 de febrer després que l'electricitat hagués marxat a les 14:30 hores del dia anterior i encara estaven sense subministrament l'endemà a primera hora.
"Tracte inhumà"
Aquell mateix dia van denunciar un "tracte inhumà" per part d'Endesa. "12 hores sense llum i encara que els veïns continuïn trucant sabem que fins demà no vindran perquè Endesa té clients al corrent de pagament de segona categoria", lamentaven aquest dilluns. L'únic que demanen els veïns són "solucions" i "empatia" perquè no poden tenir una "vida normal".
Detallen que hi ha "persones majors o malaltes aguantant sense llum a casa surant massa hores", el que defineixen com un "maltractament en tota regla". Fins i tot, deien en una publicació d'aquest dilluns que veïns es van apropar al centre cívic i altres a l'Ajuntament per trobar solucions. Cal tenir en compte que a mitjan gener el consistori va habilitar dutxes, punts de càrrega de dispositius i espais per poder rentar roba al barri de Font de la Pólvora davant la reiteració de talls de subministrament elèctric.
L'operativa d'Endesa
Fonts d'Endesa que expliquen que la companyia continua duent a terme la "mateixa operativa" que fa uns mesos. La companyia elèctrica apunta que es fonen fusibles cada dia a causa del frau elèctric, però que no es reparen a l'instant, sinó que es fa un cop al dia, a les set del matí i amb acompanyament policial. El problema és que, al cap de poc temps es torna a produir una sobrecàrrega, el que deixa alguns punts del barri fins a l'endemà, quan es canvien els fusibles.
Cal tenir en compte que a Font de la Pólvora s'hi han fet operacions contra el narcotràfic i que aquestes problemàtiques amb els talls de llum se solen produir més habitualment en èpoques de més fred. Tot apunta que l'ús d'aparells com calefactors o radiadors combinat amb altres per cultivar marihuana provocaria les sobrecàrregues.
Depenent del dia, falta energia a un punt o un altre el barri. Els talls de llum al barri van ser un dels temes que es va tractar en la Taula de Seguiment que es va celebrar abans de les festes de Nadal en la qual hi havia membres d'Endesa i de l'Ajuntament de Girona.
Crema d'un transformador
El juliol de l'any passat es va incendiar un centre de transformació per una sobrecàrrega. Poques setmanes després es va substituir per un que podia "donar resposta als subministraments declarats, i amb contracte, que hi ha al barri", segons va explicar Endesa. L'actuació va costar 200.000 euros a la companya elèctrica.
L'incendi en el centre de transformació va obligar a desallotjar als veïns del bloc més pròxim. A més, 246 residents a Font de la Pólvora van quedar sense llum durant unes hores fins que es van col·locar uns generadors que van permetre recuperar l'electricitat. Els aparells es van treure un cop es va instal·lar el nou centre.
Subscriu-te per seguir llegint
- Tanca el Bar Plaça de Banyoles: de 'cafè dels rics' a centre neuràlgic del municipi
- Girona haurà de pagar més de 300.000 euros per 42 sentències favorables als treballadors municipals
- El Departament d'Educació denega els concerts al Bell-lloc i Les Alzines en totes les etapes
- La pista de l’aeroport de Girona queda inoperativa mitja hora per una avaria en un jet privat
- El mar recula a la Costa Brava: les minves, aquest any, arriben al febrer
- Descobreix quan estarà actiu el radar mòbil a Sarrià de Ter les pròximes setmanes
- Metges de família alerten de l'excés de medicació en gent gran
- Els 3 errors més comuns en les herències que cal evitar: “T’estalviaràs molts problemes”