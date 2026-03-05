El PSC denuncia la manca de recursos i planificació a les brigades municipals de Girona
Els socialistes alerten que el servei està infradimensionat, amb pressupost insuficient i sense el reforç necessari per atendre el dia a dia de la ciutat
El grup municipal del PSC ha denunciat les brigades municipals de Girona estan infradimensionades, amb material insuficient i amb un pressupost que queda curt per donar resposta a les necessitats quotidianes de la ciutat. Segons dades municipals d’anys anteriors, les brigades han arribat a fer més de 8.000 actuacions anuals, amb una mitjana de més de 20 intervencions diàries entre via pública, equipaments municipals, enllumenat, lampisteria o transport de material. També han atès prop de 2.900 peticions directes de la ciutadania en un sol any. "Parlem d’un servei essencial, estructural, que resol incidències cada dia i que sosté el funcionament ordinari de la ciutat" han remarcat els socialistes.
Tot i aquest volum de feina, el PSC ha alertat que les brigades es troben infradimensionades. "En comptes de dotar la plantilla amb els recursos necessaris, des de l’equip de govern s’opta per fer contractes externs de reforç puntuals per temes recurrents, com pot ser el control de plagues", han apuntat. Tot això, "obliga el servei a treballar amb recursos limitats durant tot l’exercici, prioritzant intervencions i reutilitzant materials per poder arribar a tot arreu".
A aquesta situació s’hi suma el fet que la licitació del contracte de subministrament de formigó per a la brigada d’obres de l’Ajuntament ha quedat deserta. Va sortir a concurs públic per 14.380,85 euros, però no es va rebre cap oferta. Segons el PSC, aquesta circumstància posa de manifest "la manca de previsió en aspectes bàsics per al funcionament ordinari del servei, almenys fins que es torni a tramitar una nova licitació".
"Manca de recursos i planificació"
En aquest sentit, els socialistes han mostrat la seva preocupació davant la voluntat expressada en el passat d’externalitzar determinades tasques, fet que "podria debilitar encara més el servei públic i la seva capacitat de resposta directa". Ho ha explicat la portaveu del grup municipal, Bea Esporrín: "La manca de recursos i de planificació fa que una part de la ciutadania percebi que les brigades no fan prou, quan en realitat el repte és que, amb els mitjans actuals, no tenen capacitat per arribar a tot arreu com caldria" ha afirmat, afegint que no es pot "exigir excel·lència" si no es garanteixen "eines, material i plantilla suficient".
"Les brigades municipals són les que donen la cara al carrer", ha continuat explicant Esporrín, ja que són "qui escolten les queixes dels veïns i qui intenten resoldre incidències cada dia". La portaveu del PSC ha remarcat que no es poden "deixar sols, sense recursos suficients i amb una planificació que no respon al volum real de feina". D'aquesta manera, ha reclamat "una revisió urgent del pressupost destinat a brigades municipals, una millor planificació de les partides i un compromís clar per dignificar el servei i reforçar-lo com a peça clau del manteniment i la qualitat de l’espai públic a la ciutat".
Subscriu-te per seguir llegint
- Tanca el Bar Plaça de Banyoles: de 'cafè dels rics' a centre neuràlgic del municipi
- Girona haurà de pagar més de 300.000 euros per 42 sentències favorables als treballadors municipals
- El Departament d'Educació denega els concerts al Bell-lloc i Les Alzines en totes les etapes
- La pista de l’aeroport de Girona queda inoperativa mitja hora per una avaria en un jet privat
- El mar recula a la Costa Brava: les minves, aquest any, arriben al febrer
- Descobreix quan estarà actiu el radar mòbil a Sarrià de Ter les pròximes setmanes
- Metges de família alerten de l'excés de medicació en gent gran
- Els 3 errors més comuns en les herències que cal evitar: “T’estalviaràs molts problemes”