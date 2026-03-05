Salt constitueix una taula per a l’economia social i solidària
El nou espai reuneix Ajuntament i entitats per coordinar i fer seguiment de projectes i polítiques locals
L’Ajuntament de Salt ha constituït la Taula per a l’Economia Social i Solidària (ESS), un nou espai de coordinació amb l’objectiu d’impulsar i fer seguiment de les polítiques i projectes vinculats a l’ESS al municipi. La creació d’aquest òrgan respon a una de les accions prioritàries previstes en el Pla d’Economia Social i Solidària, renovat i aprovat pel ple l’any 2025, i és fruit de les reunions de treball fetes durant el procés d’elaboració del document.
La sessió de constitució s’ha celebrat a l’Ateneu Popular de Salt, a la Coma Cros, i ha estat presidida pel tinent d’alcalde de Serveis Econòmics, Toni Vidal, amb la participació de la regidora de Foment de l’Ocupació, Núria Heras Colomer. Vidal ha defensat que “la nova Taula suposa un pas més en el compromís del municipi” amb una economia que “genera noves oportunitats” i reforça un model “més just, sostenible i arrelat al territori”.
La cloenda ha anat a càrrec del secretari de Treball de la Generalitat, Paco Ramos, i també hi ha assistit el secretari de Formació Professional, Francesc Roca, que han donat suport institucional a l’inici d’aquest espai. Després de l’acte, el govern municipal s’ha reunit amb tots dos per analitzar possibles projectes de futur en polítiques d’ocupació i laborals i per adequar millor l’oferta de formació professional al repte que suposarà l’arribada del nou Campus de Salut al sector sud del municipi.
Un espai periòdic de diàleg entre Ajuntament i entitats
Segons el consistori, la Taula es configura com un espai periòdic de diàleg entre Ajuntament i entitats per coordinar accions, fer seguiment de les polítiques municipals, detectar necessitats comunes i identificar noves oportunitats. L’òrgan estarà format per representants d’entitats d’ESS, tècnics municipals i altres agents rellevants del territori, i es reunirà de manera regular. L’Ajuntament indica que cada sessió comptarà amb un ordre del dia i objectius definits conjuntament per assegurar que la Taula sigui un espai operatiu i útil.
En aquesta primera trobada, s’hi han convocat la Comunalitat de Salt, el Casal dels Infants, Avancem Santa Clara, La Copa, Idària, Glam i Azahara, tot i que el consistori remarca que es tracta d’un espai “viu” que es pot ampliar. La sessió ha comptat amb una desena de persones representants d’entitats i amb responsabilitat política, i també s’hi ha abordat quines altres organitzacions podrien incorporar-s’hi i quina periodicitat haurien de tenir les reunions.
L’Ajuntament recorda que Salt té una trajectòria consolidada en aquest àmbit. El primer Pla Estratègic d’ESS es va aprovar el 2018, amb una actualització el 2021 i una segona el 2024, aprovada pel ple el maig del 2025. També destaca la participació a la Xarxa de Municipis d’Economia Social i Solidària (XMESS), de la qual Salt ostenta actualment la presidència, i l’organització de jornades d’impuls de polítiques locals d’ESS, així com la celebració de la Primera Fira d’Economia Social i Solidària, el mes de maig.
Entre els projectes que el consistori posa com a exemple hi ha l’Associació Cosidores de Salt, que assegura que ha acompanyat des dels inicis i que avui considera un cas de “cooperació, empoderament i economia transformadora”. L’Ajuntament ha cedit un espai municipal a la plaça Gaudí per impulsar el projecte i donar-li estabilitat i recorda que la iniciativa ha rebut diversos reconeixements. També apunta que del nucli de les Cosidores “en sortirà ara una vessant culinària” per enfortir el projecte.
Paral·lelament, el consistori forma part del Comitè Activador de les Comunalitats Urbanes de Salt, un programa que considera clau per al desenvolupament de l’ESS al municipi i que ha tingut suport municipal a les convocatòries 2022–2024 i 2024–2026. Amb la constitució de la Taula, l’Ajuntament defensa que reforça les aliances amb les entitats i consolida un ecosistema local d’ESS “fort, coordinat i amb capacitat d’incidència”.
