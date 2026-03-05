PORTES OBERTES
En el top 5 de la inclusió a Europa
Som - Fundació acompanya les persones amb discapacitat perquè puguin prendre les seves pròpies decisions i construir una vida plena, respectant les seves preferències arreu del territori
La federació europea Inclusion Europe ha publicat aquest mes de febrer l’informe Inclusion Indicators 2025. Es tracta d’una eina que mesura, de manera comparativa, la situació dels drets i la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies en 33 països europeus. Analitza set àmbits clau: el dret a decidir i a votar, la vida independent i la inclusió a la comunitat, l’habitatge i els suports, l’educació, l’ocupació, la salut i la representació. L’objectiu és oferir una imatge clara i comparable de la realitat europea i facilitar eines per exigir polítiques públiques més justes.
D’aquest informe es desprèn que l’Estat espanyol és un dels cinc països europeus més inclusius per a persones amb discapacitat intel·lectual, amb una nota global de 6,7 sobre 10. No obstant aquesta bona posició, el detall de l’informe reflecteix una situació amb llums i ombres.
En línies generals, l’informe destaca diferències territorials rellevants: a les zones rurals, l’accés a serveis i suports és molt més limitat que a les àrees urbanes.
Un dels àmbits més crítics ha estat el dret a viure de manera independent i a formar part de la comunitat. Les dades mostren que moltes persones adultes amb discapacitat intel·lectual continuen vivint amb la família, sovint per manca d’alternatives reals. Quan el suport familiar falla, l’ingrés en institucions és encara una sortida freqüent. Tot i els discursos sobre desinstitucionalització, l’estudi ha evidenciat que els recursos comunitaris no són suficients.
El dret a decidir
Per contra, una de les àrees on Espanya obté una millor valoració és el dret a decidir. Des de l’aprovació de la llei 8/2021, les persones amb discapacitat amb una provisió de suports conserven la seva capacitat jurídica i reben només l’acompanyament necessari per prendre decisions. Aquest model, encara poc estès a la resta d’Europa, situa el país entre els cinc amb una millor garantia d’aquest dret, només per darrere d’Islàndia, Alemanya, Àustria i Anglaterra.
“Des de l’aprovació de la llei 8/2021, les persones amb discapacitat intel·lectual amb suports conserven la seva capacitat jurídica”.
I aquesta és la principal raó de ser de Som - Fundació: acompanyar les persones perquè puguin prendre les seves pròpies decisions i donar-les eines perquè construir una vida plena. El nostre model posa al centre la voluntat i les preferències de cada persona arreu del territori i garantim que el suport sigui proporcionat, personalitzat i respectuós. Des d’aquest enfocament, promovem processos de presa de decisions reals, amb eines de comprensió adaptades i professionals formats específicament per reforçar l’autonomia.
El balanç dels Inclusion Indicators 2025 ha posat de manifest les llums i ombres de la inclusió a Europa. I en el cas concret d’Espanya, mostra que el reconeixement de drets ha d’anar acompanyat d’accions concretes, com l’Estratègia Estatal de Desinstitucionalització, per garantir una inclusió real i efectiva.
