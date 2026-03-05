Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Vilablareix reconeix la trajectòria de Roser Puigdevall i Dalmau amb el Premi Sant Roc 2026

La guardonada va ser catequista durant quaranta anys, participa a la coral del municipi i col·labora amb Càritas

La guardonada, al centre de la imatge.

Redacció

Vilablareix

L’Associació Cultural de Vilablareix va celebrar aquest dijous al vespre, al Centre Cultural de Can Gruart, la novena edició dels Premis Sant Roc, un acte que reconeix anualment persones del municipi que han contribuït de manera destacada a la cultura, la cohesió social i les tradicions locals. Enguany, el guardó ha estat per Roser Puigdevall i Dalmau, educadora, catequista i activista cultural vinculada al poble des de fa més de quaranta anys. La guardonada va fer de catequista durant quatre dècades, participa activament a la coral del municipi i col·labora amb Càritas, mostrant una sensibilitat constant envers les persones més vulnerables.

L’acte ha estat presidit per l’alcaldessa, Maite Tixis, i la presidenta de l’Associació Cultural, Glòria Paredes, que han subratllat la profunda empremta de Roser Puigdevall en la vida del municipi, així com l’estima col·lectiva que genera. La premiada ha expressat el seu agraïment pel guardó i ha subratllat que la distinció no respon a un mèrit individual, sinó que representa un reconeixement col·lectiu a la tasca feta per tots els seus companys i companyes. També ha aprofitat l’acte per fer una crida al voluntariat i reivindicar la importància de sumar esforços en accions comunitàries, especialment en iniciatives d’acompanyament a la gent gran. El premi Sant Roc ja ha reconegut en edicions anteriors figures com Rafel Planella, Domènec Fita, els germans Roca o Guillem Terribas.

