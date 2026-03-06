Denunciades dues empreses de l'oci nocturn de Girona per abocar residus en un camí de Fornells
Els Mossos van trobar cartó, plàstics, roba i material identificatiu dels establiments i els responsables dels negocis van admetre que les deixalles provenien d’un magatzem compartit
Els Mossos d’Esquadra han denunciat els responsables de dos establiments d’oci nocturn de Girona per haver abocat residus en una pista forestal de Fornells de la Selva.
L’abocament es va detectar el matí del 26 de febrer durant una inspecció rutinària de la Unitat Regional de Medi Ambient de la Regió Policial de Girona. Els agents van localitzar, en una pista que va del polígon de Vilablareix fins a Fornells de la Selva, residus sòlids com ara cartó, plàstics i material tèxtil.
Segons la policia, entre les deixalles hi havia bosses d’escombraries amb decoracions festives, roba, disfresses temàtiques, capses de cartó i plàstics. També s’hi van trobar llibretes amb anotacions internes d’un establiment amb llicència de bar i sala de ball de Girona, així com un walkie-talkie amb un adhesiu amb el nom del mateix local.
En un altre punt de l’abocament, els agents van localitzar carpetes classificadores amb adhesius d’un segon establiment, en aquest cas un bar musical de la ciutat.
Magatzem compartit
A partir d’aquests indicis, els Mossos van contactar amb els responsables de les dues empreses, els noms dels quals no han trascendit. Durant les comprovacions, van concloure que els residus procedien d’un magatzem compartit pels dos negocis i que uns treballadors que hi havien fet neteja els havien gestionat de manera incorrecta.
Els responsables dels establiments van admetre els fets, segons la policia. Després del requeriment dels agents, van retirar l’abocament i van traslladar els residus a la deixalleria.
Per aquests fets, la Unitat Regional de Medi Ambient ha obert diligències contra els responsables dels locals i les ha tramitat als ajuntaments de Girona, on hi ha les empreses, i de Fornells de la Selva, on es va localitzar l’abocament.
Subscriu-te per seguir llegint
- Enxampen Aleix Espargaró fent un avançament molt perillós amb bicicleta a Girona
- Cues quilomètriques a l'AP-7 per un accident múltiple a Vilablareix
- «Els cotxes són la meva passió, però hi entenc més de pastissos»
- Toni Pons registra un nou rècord de facturació i es prepara per traslladar-se a Bescanó
- Tanquen accessos a les lleres del Ter i la Muga pel desembassament del Pasteral i Darnius-Boadella davant la borrasca Regina
- L’infantament de Marc Bernal
- Tanca el Bar Plaça de Banyoles: de 'cafè dels rics' a centre neuràlgic del municipi
- Experts alerten: què passaria amb els teus estalvis al banc si l’Estat espanyol entrés en guerra