Els Premis Alumni de la UdG tornen amb una nova categoria dedicada a l’emprenedoria
Se suma als guardons que distingeixen trajectòries professionals, recerca, compromís social i vinculació amb la universitat
La Universitat de Girona ha obert la convocatòria de la segona edició dels Premis Alumni UdG 2026, una iniciativa institucional destinada a reconèixer i posar en valor la trajectòria, l’impacte i la contribució dels exestudiants en diferents àmbits de la societat. Aquests guardons, impulsats per la Unitat de Compromís Social i Orientació Professional de la UdG, tenen com a objectiu promoure els valors de transformació social, innovació i ètica, així com reforçar el vincle entre la Universitat i la seva comunitat d’alumni.
Enguany, com a principal novetat, s’estrena el Premi Alumni a l’emprenedoria, destinat a distingir aquelles persones que han liderat o participat significativament en projectes emprenedors d’impacte, entenent l’emprenedoria tant en el context empresarial com social. Aquest nou premi valora especialment la iniciativa emprenedora, la innovació, els resultats obtinguts i l’impacte generat en la societat i, si escau, en el teixit empresarial per part dels antics estudiants de la UdG.
Aquesta nova categoria s’afegeix a les ja reconegudes en l’anterior convocatòria que ja es van reconèixer en l'edició de l'any passat. El Premi Alumni a la trajectòria professional, que reconeix l’èxit professional destacat i la projecció dels antics estudiants, el Premi Alumni en compromís social i sostenibilitat, que valora les contribucions rellevants en projectes socials i de sostenibilitat, el Premi Alumni en recerca i coneixement, que destaca les aportacions científiques o acadèmiques, i el Premi Alumni a la contribució amb la UdG, que posa en valor aquelles trajectòries que han mantingut un fort vincle amb la Universitat.
Les persones candidates han de ser membres del programa Alumni UdG, amb una experiència professional o social mínima de tres anys després de finalitzar els seus estudis. L’objectiu és reconèixer aquelles trajectòries que reflecteixen amb excel·lència els valors de la UdG i que generen un impacte positiu i significatiu en la comunitat. La convocatòria estarà oberta del 20 de febrer al 10 d’abril.
El lliurament dels premis s’emmarca en un esdeveniment públic que tindrà lloc al 4 de juny, on les persones guardonades rebran un reconeixement oficial i la possibilitat de destinar una aportació econòmica a una entitat col·laboradora o projecte solidari. També es donarà visibilitat a les trajectòries guanyadores a través dels canals oficials de la Universitat.
La UdG anima la seva comunitat Alumni a presentar candidatures i participar en aquesta nova edició dels premis, amb l’objectiu de fer créixer aquesta iniciativa com a referent de reconeixement al talent i a la contribució de les seves antigues i antics estudiants.
- Enxampen Aleix Espargaró fent un avançament molt perillós amb bicicleta a Girona
- Toni Pons registra un nou rècord de facturació i es prepara per traslladar-se a Bescanó
- Cues quilomètriques a l'AP-7 per un accident múltiple a Vilablareix
- «Els cotxes són la meva passió, però hi entenc més de pastissos»
- Un restaurant de Girona, obligat a canviar de nom
- Tanquen accessos a les lleres del Ter i la Muga pel desembassament del Pasteral i Darnius-Boadella davant la borrasca Regina
- L’infantament de Marc Bernal
- Tanca el Bar Plaça de Banyoles: de 'cafè dels rics' a centre neuràlgic del municipi