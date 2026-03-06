Girona impulsa nous projectes per promoure una masculinitat conscient i la igualtat efectiva
El consistori desplega tallers intergeneracionals, cercles d’homes i un cicle de paternitats per fomentar relacions igualitàries, respectuoses i lliures de violència
L’Ajuntament de Girona ha posat en marxa un conjunt de projectes per avançar cap a la igualtat efectiva entre dones i homes. Són activitats destinades a diferents franges d’edat i moments vitals i tenen per objectiu és fomentar relacions igualitàries, respectuoses i lliures de violència, promovent la implicació activa dels homes i interpel·lant-los com a agents clau en la transformació social.
Amb l’objectiu d’arribar a la població adulta, s’ha creat el cercle d’homes “En masculí conscient”, un espai de trobada i reflexió que promou una masculinitat saludable, equitativa i conscient. En aquest espai es revisen creences associades a la masculinitat tradicional, s’analitza com la pressió del patriarcat condiciona conductes i emocions, i s’aborden temes com la paternitat i la relació de parella. En aquesta mateixa línia, s’ha iniciat el cicle “Parlar de paternitat: Identitat, parella i criança”, organitzat conjuntament amb el Servei d’Orientació i Atenció a Famílies. El cicle ofereix un espai de reflexió, acompanyament i aprenentatge per promoure una paternitat conscient, corresponsable i afectiva, integrant la identitat masculina, la relació de parella i la criança.
Properament, també s’iniciaran els Tallers de Corresponsabilitat i Cura, en col·laboració amb l’Àrea de Salut Sexual i Reproductiva de l’Institut Català de la Salut. Aquests espais de coformació tenen com a objectiu fomentar la implicació activa i conscient dels pares primerencs en les tasques de cura, criança i benestar emocional, afavorint relacions igualitàries des dels primers moments de la vida familiar.
Finalment, en col·laboració amb la Universitat de Girona, s’ha elaborat la guia “Ser home i ser pare avui: Guia per a una masculinitat conscient i una paternitat corresponsable”. Aquest document combina l’estudi teòric amb orientacions pràctiques per acompanyar homes i futurs pares en el desenvolupament d’una masculinitat més conscient, afectiva i igualitària, aportant eines per a la cura, la implicació emocional i el benestar familiar.
Algunes accions ja s’han portat a terme en els darrers mesos seguint l’objectiu de consolidar una aposta integral per la transformació de les masculinitats, entenent que la igualtat efectiva requereix la participació activa i compromesa de tota la ciutadania. En el marc del Pla Comunitari de Santa Eugènia, s’han dut a terme activitats intergeneracionals a les places de Santa Eugènia i Can Gibert: dues sessions de Taller de Còmic i de Teatre de l’Oprimit. Aquestes propostes van generar espais de reflexió col·lectiva sobre com es construeix la masculinitat i quin és el paper dels homes davant les demandes d’igualtat actuals, utilitzant el llenguatge artístic com a eina de sensibilització i transformació.
Pel que fa a la població jove, s’han fet tallers als instituts sota el títol “Les masculinitats: com les entenem”, amb la finalitat de sensibilitzar adolescents sobre les masculinitats hegemòniques i donar a conèixer models alternatius més igualitaris. Les sessions han promogut el pensament crític i la construcció de relacions basades en el respecte i la no-violència.
