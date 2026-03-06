Girona recorrerà les 42 sentències favorables als treballadors
L'Ajuntament considera que les compensacions ja s’havien abonat
L'Ajuntament de Girona recorrerà les 42 sentències favorables als treballadors municipals per haver dut a terme hores de més sobre el que marcava la seva fitxa de la Valoració dels Llocs de Treball (VLT) i que obliga el consistori a pagar més de 300.000 euros, tal com va avançar aquest dimecres Diari de Girona. Segons explica l'Ajuntament en un comunicat, ha decidit "recórrer contra aquestes resolucions judicials davant les instàncies corresponents" perquè considera que "les compensacions ja s’havien abonat".
També deixen clar que és una "situació retributiva que s’arrossega des de fa anys i que té l’origen en una política retributiva caracteritzada per l’assignació de jornades i complements de manera no homogènia entre treballadors que ocupaven llocs de treball similars". En aquest cas, les demandes dels empleats fan referència a les hores treballades de més entre maig de 2019, quan es va aprovar la VLT i desembre de 2022, quan es va canviar l'horari de les jornades laborals.
El consistori assegura que ja en el seu dia es van compensar "les possibles desigualtats retributives detectades", un altre motiu pel qual els treballadors van posar un seguit de demandes. Segons l'Ajuntament, el que plantegen les sentències és que, "tot i que existia un complement vinculat al factor de dedicació, no quedaria prou acreditat que aquest complement correspongués específicament a un increment de jornada".
D'aquesta manera, i amb la finalitat que no es produeixi un "doble pagament d’un mateix concepte retributiu", l'Ajuntament ha recorregut a les resolucions judicials. El consistori també ha recordat que "els criteris aplicats en la regulació d’aquests complements es van treballar en el marc dels processos de negociació amb la representació sindical del personal municipal".
Rebuig a les acusacions contra Planas
Per altra banda, l'Ajuntament també ha rebutjat les acusacions que va fer el PSC aquest dimecres contra la regidora M. Àngels Planas, criticant la "mala gestió" dels recursos humans. Els socialistes van demanar la seva dimissió, tot i que el consistori ha respost que "els fets als quals fan referència aquestes reclamacions tenen l’origen en situacions prèvies i en cap cas responen a decisions personals ni a una gestió irregular per part seva".
Al mateix temps, el consistori ha reafirmat el "compromís amb una gestió rigorosa dels recursos públics, amb el compliment de les resolucions judicials i amb la voluntat de continuar avançant cap a un sistema retributiu just, transparent i objectiu per a tots els treballadors i treballadores municipals".
