Girona triplica les multes contra els motoristes que circulen fent massa soroll
La Policia Municipal ha intensificat els controls arran d'una queixa conjunta de les associacions de veïns
La Policia Municipal de Girona ha triplicat les multes contra els motoristes que circulen fent massa soroll per l'interior de la ciutat o bé porten els tubs d'escapament modificats. En total durant l'any passat els agents van interposar 71 denúncies per aquestes infraccions, que porten aparellada una multa de 200 euros de mitjana. De totes les sancions, quasi la meitat van ser per haver substituït cilindres o altres elements de les motos. La policia ha intensificat els controls per posar fre a aquesta pràctica arran d'una queixa conjunta de les associacions de veïns. La tinenta d'alcaldia de Seguretat, Sílvia Aliu, subratlla que quan els agents detecten que una moto fa una fressa excessiva, automàticament l'aturen i se la denuncia in situ.
L'any passat, a mitjans d'abril, les diferents associacions de veïns de Girona van elevar una queixa conjunta a l'Ajuntament demanant estrènyer el setge contra els vehicles que circulen per dins la ciutat fent un soroll excessiu. Criticaven que això incomplia la normativa sobre emissions acústiques, que generava molèsties a la ciutadania, i que una de les causes d'aquestes fresses "desmesurades" venia, precisament, d'haver "modificat il·legalment" els tubs d'escapament o altres elements dels vehicles.
Arran d'això, la Policia Municipal de Girona ha intensificat el setge per posar fre a aquestes pràctiques. Que com explica la tinenta d'alcaldia de Seguretat, sobretot fan referència a les motos.
Arran d'això, la Policia Municipal ha intensificat el setge per posar fre a aquestes pràctiques. Que com explica la tinenta d'alcaldia de Seguretat, sobretot fan referència a les motos. Per això, a tots aquells controls que cada quinze dies es fan de manera coordinada amb el Servei Català de Trànsit (velocitat, alcoholèmies, bicicletes, patinets, zones de càrrega i descàrrega...) els agents hi van afegir un dispositiu propi, centrat en els sorolls dels vehicles.
A partir de la primavera, i durant tota la resta del 2025, Sílvia Aliu explica que es van fer controls específics contra aquesta problemàtica a les "grans vies" de la ciutat. Entre d'altres, a la carretera Barcelona, al passeig d'Olot, a Emili Grahit, a les avingudes Jaume I i Lluís Pericot, al carrer Saragossa o a la frontissa del Güell.
En total, al llarg del 2025, la Policia Municipal ha interposat 71 denúncies contra vehicles que circulaven amb excés de soroll per l'interior de Girona. La pràctica totalitat, motos. És una xifra que triplica les sancions que s'havien posat en anys anteriors (perquè el 2023 van ser-ne 22 i el 2024, 23).
Sílvia Aliu concreta que, d'aquest global, gairebé la meitat de les multes -en concret, 33- van ser contra motoristes que havien modificat els tubs d'escapament o altres elements dels vehicles, com ara els cilindres. Les 38 restants obeïen a incompliments del Reglament General de Circulació (circular fent massa fressa o amb excés de soroll per tenir elements de la moto deteriorats).
Denúncies in situ
"Cada vegada que durant un control un policia detecta que una moto fa molt de soroll, automàticament se l'atura i es comprova si té el tub d'escapament alterat o alguna altra part modificada", precisa la tinenta d'alcaldia de Seguretat. Si és així, automàticament se la sanciona per aquesta infracció. I si no, els mateixos policies la denuncien per circular fent una fressa excessiva. En aquest cas, d'oïda.
"Parlem de motos que emeten un soroll molt fort; i la Policia Municipal, en aquest sentit, té potestat per sancionar-les", explica Sílvia Aliu. De mitjana, tant en un cas com en l'altre, això porta aparellada una multa de 200 euros.
La tinenta d'alcaldia explica que els agents continuaran duent a terme aquests dispositius contra el soroll per posar fre a aquestes pràctiques. "Continuarem incidint-hi, per evitar aquestes infraccions per part de motoristes que, de retruc, dificulten el descans dels veïns", conclou.
D'altra banda, Sílvia Aliu també avança que, al ple municipal de dilluns vinent, l'ajuntament aprovarà un increment de plantilla a la Policia Municipal. Seran dues noves places de sergent i caporal, que permetran incrementar de 164 a 166 els efectius que té el cos actualment.
