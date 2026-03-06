Nou pas endavant per a la variant de Celrà
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, i l’alcalde de Celrà, David Planas, signen el conveni del nou vial i el departament inicia l’audiència pública del projecte
La variant de Celrà ha fet un nou pas endavant. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha anunciat que el departament inicia el tràmit d’audiència pública del projecte, perquè les persones, organismes i administracions concernides hi puguin presentar les propostes i observacions que considerin convenients. Un cop finalitzat aquest procés, la Generalitat impulsarà la licitació de les obres d’una actuació que ha de permetre alleugerir de trànsit el nucli urbà del municipi.
La jornada també ha servit per formalitzar un altre pas rellevant. Paneque i l’alcalde de Celrà, David Planas, han signat un conveni de col·laboració per a la configuració del nou vial. El projecte preveu condicionar diversos carrers del polígon industrial del municipi per transformar aquest itinerari en una carretera que pugui funcionar com a alternativa a l’actual travessera de la C-66.
En concret, l’actuació comportarà el condicionament dels carrers Nòria, Ter i Llevant per configurar un vial de 3,2 quilòmetres. Els treballs inclouran la reconstrucció del ferm, l’ordenació dels accessos, la millora d’encreuaments i la rectificació d’un tram de revolt. La inversió prevista és de 8,2 milions d’euros.
Segons ha explicat el departament, la previsió és que les obres comencin a principi de l’any que ve i tinguin un termini d’execució de dotze mesos. Per la seva banda, l’Ajuntament de Celrà assumirà les tasques d’urbanització, el mobiliari urbà i els equipaments addicionals vinculats a la intervenció. Un cop finalitzin les obres, la Generalitat n’assumirà la titularitat, mentre que el consistori passarà a tenir la de l’actual travessera de la C-66.
Reorganitzar la mobilitat al municipi
L’actuació té com a objectiu reorganitzar la mobilitat al municipi i evitar que el trànsit de pas continuï circulant pel centre del poble. En aquest sentit, Paneque ha remarcat que l’acord signat amb l’Ajuntament permetrà reordenar les carreteres perquè els vehicles que no tinguin origen ni destinació a Celrà es desviïn cap al vial perimetral del polígon. Això ha de permetre reduir el pas de vehicles pel nucli urbà i descongestionar una via que travessa el municipi.
La consellera ha situat aquesta actuació dins la voluntat del Govern d’atendre demandes històriques del territori en matèria d’infraestructures, mobilitat i urbanisme. Durant la signatura del conveni a l’Ajuntament de Celrà, Paneque ha assegurat que l’Executiu és conscient que hi ha qüestions pendents en aquests àmbits i ha defensat la necessitat de treballar-les de manera coordinada amb els municipis. “Som ben conscients que, a nivell d’infraestructures, mobilitat i d’urbanisme, hi ha qüestions que cal atendre. I ho volem fer braç a braç amb els ajuntaments”, ha afirmat.
La titular de Territori també ha subratllat el caràcter llargament reivindicat de l’actuació. “Com a consellera crec que és clau donar resposta a reivindicacions com la de Celrà que han estat acumulades al llarg del temps”, ha conclòs. Amb l’inici del tràmit d’audiència pública i la signatura del conveni amb el consistori, el projecte suma ara dos passos administratius i polítics rellevants abans d’entrar en la fase de licitació i execució.
Si es compleixen els terminis anunciats, la futura infraestructura començarà a prendre forma a principi del 2027 i haurà d’esdevenir el nou recorregut per al trànsit de pas, amb l’objectiu d’alliberar el centre de Celrà d’una part important de la circulació que avui l’atravessa.
Subscriu-te per seguir llegint
- Enxampen Aleix Espargaró fent un avançament molt perillós amb bicicleta a Girona
- Toni Pons registra un nou rècord de facturació i es prepara per traslladar-se a Bescanó
- Cues quilomètriques a l'AP-7 per un accident múltiple a Vilablareix
- «Els cotxes són la meva passió, però hi entenc més de pastissos»
- Un restaurant de Girona, obligat a canviar de nom
- Tanquen accessos a les lleres del Ter i la Muga pel desembassament del Pasteral i Darnius-Boadella davant la borrasca Regina
- L’infantament de Marc Bernal
- Tanca el Bar Plaça de Banyoles: de 'cafè dels rics' a centre neuràlgic del municipi