Salt reivindica "la igualtat efectiva" entre dones i homes
La pluja obliga a traslladar l’acte al saló de plens, on l’alcaldessa i la primera tinent d’alcalde llegeixen el text abans de les activitats previstes a la Coma Cros
L’Ajuntament de Salt ha commemorat aquest divendres el 8M amb la lectura del manifest institucional al saló de plens, després que la pluja obligués a suspendre l’acte previst a l’exterior del consistori. El text, llegit per l’alcaldessa, Cristina Alarcón, i la primera tinent d’alcalde, Fanny Carabellido, ha reivindicat la igualtat efectiva entre dones i homes i ha alertat que els drets assolits “mai no han estat garantits de manera definitiva”.
La lectura s’ha fet aquest migdia davant de treballadors municipals, representants polítics i veïns del municipi. La primera a intervenir ha estat Fanny Carabellido, que ha definit el 8M com “una jornada de reivindicació i de memòria col·lectiva” i ha remarcat la necessitat de reafirmar “el compromís amb la igualtat efectiva entre dones i homes com a pilar irrenunciable de la democràcia”.
El manifest ha volgut recordar també els 50 anys de les Primeres Jornades Catalanes de la Dona, celebrades l’any 1976. En aquest sentit, Carabellido ha reivindicat “el valor i la contribució d’aquelles joves idealistes i lluitadores del 76”, alhora que el text ha advertit que “els drets de les dones mai no han estat garantits de manera definitiva”.
Tot seguit, l’alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón, ha continuat la lectura del manifest i ha avisat que “avui assistim, de nou, a una ofensiva que qüestiona els consensos bàsics en matèria d’igualtat” i que, segons ha dit, pretén “dividir la societat”. Alarcón ha defensat també “un feminisme de totes i per a totes” i ha remarcat el paper de les institucions a l’hora de continuar avançant en drets.
"Un motor per continuar avançant en drets"
El text s’ha tancat amb una crida a “apostar per la convicció i les polítiques feministes com a motor per continuar avançant en drets”. A l’acte hi han assistit també diverses regidores dels grups amb representació al consistori.
Coincidint amb la commemoració del 8M, l’Ajuntament ha elaborat braçalets liles amb el lema ‘Salt és lila’, que es reparteixen durant els actes i en alguns equipaments municipals. La iniciativa s’ha dut a terme amb el suport del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere.
La programació vinculada al Dia Internacional de les Dones continuarà aquesta tarda a l’Ateneu Popular de Salt, a la Coma Cros, amb una proposta teatral a les sis i una activitat audiovisual a les set dinamitzada per la Noia del Monyo. A més, aquest dissabte al matí una trentena llarga de dones participaran en el taller de defensa personal que organitza la Policia Local de Salt a l’escola Gegant del Rec, una activitat que es repeteix des de fa tres anys en el marc del 8M.
