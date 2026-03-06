Veïns d'un barri de Girona volen evitar que una Festa Major d'un altre barri se celebri a casa seva
A Domeny recullen firmes contra la celebració de Germans Sàbat a la pista del carrer Collsacabra, un espai que genera molèsties i sorolls als residents
Veïns del barri de Domeny de Girona han engegat una recollida de firmes perquè la Festa Major de Germans Sàbat no se celebri a la pista del carrer Collsacabra, un punt que, tècnicament i geogràficament, queda a tocar de la frontera entre els barris de Germans Sàbat, Taialà i Domeny, però ja pertany a aquest últim. Ha estat una comunitat veïnal que ha impulsat la recollida de signatures, però el malestar és general entre els residents a Domeny, especialment, els que viu en a prop de la pista del carrer Collsacabra.
De fet, els veïns detallen que, a part de la Festa Major, també s'hi fan altres actes que pertanyen al barri de Germans Sàbat, com ara cinema a la fresca o la Fira de la Cervesa Artesana. Els esdeveniments provoquen "molèsties, sorolls, brutícia, desperfectes o restriccions de trànsit", entre d'altres, i no permeten el "descans" dels veïns.
A part de la recollida de firmes, veïns han presentat escrits i instàncies a l'Ajuntament de Girona per demanar que la Festa Major de Germans Sàbat es faci a un altre espai. Una d'aquestes queixes destaca que l'esdeveniment provoca un "malestar important a tots els veïns", per "brutícia, gent que orina en els portals o soroll excessiu fins altes hores de la matinada". En aquesta zona viuen "famílies amb nens patits i adolescents que han d'estudiar pels exàmens finals" (la Festa Major se celebra durant la primera quinzena de juny) o adults que s'han "d'aixecar d'hora" per anar a treballar".
"Buscar un altre lloc"
Un dels vocals de l'associació de veïns, Josep Rubau, manifesta que els agradaria que "busquessin un altre lloc" perquè assegura que hi ha "molts llocs per fer-ho". La Festa Major de Germans Sàbat s'ha fet a la pista del carrer Collsacabra des de fa gairebé vint anys, tot i que el 2017 es va poder traslladar a la plaça de Germans Sàbat. Tot això fins que, el 2022 "es va treure d'allà perquè una veïna es va queixar de la fressa" i ho van tornar a fer a pista del carrer Collsacabra.
"És el mateix que ens passa a nosaltres", etziba Rubau, ja que també es queixen de sorolls i altres problemàtiques. Amb el temps, a més, s'han ampliat els actes. "Primer feien dos dies i dues nits", explica el vocal de l'associació veïnal, però ara "ja fan quatre dies i tres nits". "Aquests dies, pràcticament, no pots mirar la tele", apunta.
A tot això, es va afegir que l'any passat es va "fer un altre sistema" i "no es van tancar els carrers" per a la circulació de vehicles. "Van treure llocs d'aparcament per posar barraques", lamenta. De fet, aquest és un dels aspectes que tampoc agrada a l'Associació de Veïns de Germans Sàbat. El seu president, Jordi Rosales, destaca que ara estan a l'altre costat del carrer i "poden atropellar els nens". Tot això, perquè no es deixen posar les barraques perquè és una "zona amb herba i no deixen".
Resposta municipal
Rubau també detalla que han fet reunions amb la regidora del barri, Queralt Vila, i no se n'han "sortit". Segons explica, primer "veia clar que no es podia fer aquí" i deia que "s'havia de fer al seu barri o a un altre lloc". Tanmateix, en una altra reunió "va venir amb el tema canviat, dient que era un lloc públic i que es farien" a la pista del carrer Collsacabra.
Per la seva part, l'Ajuntament assenyala que "no és una festa només d'un barri en qüestió", ja que "aglutina entitats de l'Esquerra del Ter", com ara la Caixa de Trons i Salsa Jove o l'associació de comerciants de Taialà i Domeny. Així, es fa amb la "participació de veïns de tots els barris del sector, no només de Germans Sàbat". També deixen clar que se celebra a la pista del carrer Collsacabra, que és un "equipament públic".
A més, el consistori exposa que ja s'han "pres mesures per minimitzar les molèsties". Per exemple no es desvia el recorregut de l'autobús, les atraccions de fires se situen en zones d'aparcament i no a la plaça, reduint el nombre d'atraccions i que són "sempre silencioses perquè no posen música". També s'han "acotat" els horaris de la festa, amb actes que s'han "deslocalitzat en altres ubicacions". Per exemple, la calçotada ara es fa a l'escola Taialà. Aquest any, la Festa Major de Germans Sàbat se celebrarà entre l'11 i el 14 de juny.
