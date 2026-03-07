Girona aprovarà dilluns la suspensió d'obres al pont de la Barca per reordenar els usos de la zona
La sala de concerts que s'havia projectat en aquest àmbit està a l'espera de rebre la llicència per poder tirar endavant un equipament de característiques semblants a Emili Grahit
L'Ajuntament de Girona preveu aprovar en el ple municipal del pròxim dilluns la suspensió de tramitacions urbanístiques i llicències a l'àmbit del pont de la Barca. Això farà que es descarti definitivament fer la sala de concerts que s'havia projectat en aquesta zona el 2023 i que ara es preveu fer al carrer d'Emili Grahit. També impedirà que es puguin tirar endavant qualsevol equipament de característiques similars que es vulgui fer.
El consistori tenia previst aquesta aprovació en el ple de desembre de l'any passat, però diferents tràmits burocràtics van fer retirar el punt de l'ordre del dia. L'objectiu de l'Ajuntament és estudiar la millor ordenació per aquest àmbit de la ciutat, a cavall entre els barris de Fontajau i Sant Ponç, i que hi hagi un debat dels usos que ha de tenir.
A principis de 2023 va sorgir la possibilitat de fer una sala de concerts en una nau en desús i semblava que tirava endavant perquè un informe municipal l'avalava. Tanmateix, a principis de 2024 es va denegar la llicència d'obres perquè hi havia una persona que vivia a l'edifici annex també estava en desús i molt deteriorat. Els impulsors de l'equipament no es van rendir tan fàcilment, van comprar aquest edifici annex i el van enderrocar per tornar a demanar la llicència, que també ha quedat en va.
La sala d'Emili Grahit
En vista que la sala de concerts del pont de la Barca no aniria enlloc, els mateixos empresaris i promotors van projectar un equipament similar al número 2 del carrer Emili Grahit, on ara hi ha un local anomenat OhKey Foods i que ja és propietat dels impulsors. Si la del pont de la Barca tenia la possibilitat que hi entressin més de 600 persones, aquesta de l'Eixample, en un principi, es preveu per menys de 500. El nom, però, és el mateix: Alter.
Ara per ara, els impulsors estan a l'espera que l'Ajuntament els doni la llicència per poder engegar les obres. De fet, ja tenen el projecte encarregat a una constructora. Tot apunta que hi ha hagut converses entre els impulsors i el consistori per justificar les places d'aparcament, al mateix temps que ja s'ha entregat l'informe de l'Agència Catalana de l'Aigua.
Els impulsors sempre han remarcat la necessitat que Girona tingui una sala de concerts i, tot i que en un primer moment l'Ajuntament els va denegar l'obertura perquè no ho havien fet per la via que tocava, al cap de poc van tornar a demanar els permisos. També asseguren que la sala compleix amb tota la normativa i que l'impacte i molèsties als veïns serien mínimes.
Oposició veïnal
Algunes comunitats de veïns, però, s'han oposat frontalment a la sala de concerts a Emili Grahit. No només són veïns dels edificis més propers on es projecta la sala, que no té cap bloc limítrof, sinó també de carrers pròxims. No es descarta, per tant, que puguin fer alguna acció en senyal de protesta, com ja van fer els veïns de Sant Ponç i Fontajau amb la recollida de firmes quan es va dir que es faria la sala de concerts al seu barri.
Tot apunta que no veuen amb bons ulls certs aspectes, com ara els sorolls nocturns, la contaminació acústica i l'increment del trànsit, el que faria que hi hagués més dificultats per aparcar. També hi hauria més aglomeracions i alteraria la convivència veïnal. Això, a part que, en principi, també s'ha projectat un CAP a prop de l'edifici (a tocar de la biblioteca), i no veuen clar que els dos equipaments puguin conviure.
