L’Ajuntament de Girona posa el focus en les cures pel 8M

El consistori programa una cinquantena d’actes, que es desplegaran durant aquest mes per conscienciar sobre les actituds masclistes

El Saló de Plens ha acollit l’acte institucional amb motiu del Dia Internacional de les Dones.

Redacció

Girona

El Saló de Plens de l’Ajuntament de Girona ha acollit aquest matí l’acte institucional amb motiu del Dia Internacional de les Dones. Enguany, l’acte institucional del 8M ha posat el focus en les cures, homenatjant a dones i posant al centre polítiques públiques feministes.

L’acte ha comptat amb la participació de la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica i Serveis Jurídics, Gemma Geis; i la regidora d’Igualtat, Justícia Social i Cooperació, Amy Sabaly.

La vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica i Serveis Jurídics ha assenyalat a través de X que «reivindiquem la igualtat efectiva i posem en valor les dones de l’àmbit de les cures, essencials per sostenir la vida i el nostre sistema de benestar». Per la seva banda, des de Guanyem Girona han assenyalat -també a través d’aquesta xarxa social- que «les tasques reproductives sostenen la vida i històricament les han assumit les dones, mantenint desigualtats estructurals fins a l’actualitat». Amb tot, la formació ha subratllat que «seguim treballant perquè el feminisme avanci i vagi més lluny».

Una cinquantena d’actes

Al llarg d’aquest mes de març, el consistori ha programat una cinquantena de propostes, que es desplegaran pels diversos barris de la ciutat amb l’objectiu de «continuar sensibilitzant i conscienciant sobre les actituds masclistes i LGTBI-fòbiques a la societat, seguint la línia de la campanya ‘Són senyals’ engegada l’any passat».

