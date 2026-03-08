Dones sense llar a Girona: un col·lectiu que creix i és «difícil de detectar»
Entitats socials alerten que el sensellarisme femení a Girona és més invisible, i per això calen noves eines de diagnòstic i polítiques públiques més precises per abordar-lo
En l’últim recompte oficial que va fer l’Ajuntament de Girona de les persones sense llar del maig de 2024 es van comptar 111 persones que dormien el carrer, de les quals dotze eren dones. Som Sostre, però, adverteix que aquesta xifra «no reflecteix la realitat completa del sensellarisme femení». El col·lectiu detalla que «moltes dones no apareixen en els recomptes nocturns per evitar dormir en espais visibles per motius de seguretat».
Cal destacar que moltes dones sense llar (i també alguns homes) «es refugien en espais privats abandonats», en els quals és difícil accedir quan es fan recomptes. Es tracta de naus abandonades, com les del carrer Barcelona, edificis en desús o situacions precàries d’allotjament temporals, que són formes de sensellarisme que «queden fora en els censos oficials».
Per això, Som Sostre (i altres entitats) afirmen que aquesta diferència evidencia que el sensellarisme femení «és més invisible» i, en conseqüència, «més difícil de detectar en els recomptes tradicionals». Així, creuen que això obliga a «repensar» eines de diagnòstic i les polítiques públiques que poder «abordar la problemàtica amb una precisió més alta».
Una xifra que va a l’alça
Aquest 2026, Som Sostre ha tingut constàncies «d’almenys» divuit dones en situació de sensellarisme a la ciutat, el que faria créixer la seva presència. El mateix recompte oficial que va fer l’Ajuntament el 2022 en va registrar només quatre. El recompte es fa cada dos anys i, per tant, tot apunta que aquest 2026 se’n farà un de nou.
Més enllà d’això, la Creu Roja va comptar 69 dones en situació de sensellarisme al llarg de tot el 2025 a la ciutat. A diferència de l’Ajuntament, que només té en compte la gent que dorm a cel ras, l’entitat també registra les que dormen a naus o cases abandonades, entre d’altres.
No només els recomptes posen de manifest que, cada vegada, hi ha més dones que dormen al carrer. Un exemple és Pla de Fred que es fa cada hivern, en el qual s’habiliten més de quaranta llits a l’edifici de l’antiga UNED. El 2023 es van comptar 17 dones que van passar pel servei, mentre que l’any següent ja en van ser 29 i l’any passat 35. Fins i tot, una dona de vuitanta anys va ser la persona de més edat que va passar pel servei entre novembre de 2024 i desembre de 2025.
Per altra banda, l’última memòria de La Sopa detalla que al llarg de 2024 es va fer seguiment i intervenció social a 1.426, de les quals 121 eren dones. Del total de més 1.400 persones ateses, el 98% «no tenen sostre o ni llar», per la qual cosa ja enfilaria la xifra de dones en situació de sensellarisme per sobre el centenar.
Segons la memòria, el 2024 es van atendre 1.012 noves persones, de les quals 76 noves dones, tot i que també es van produir 338 baixes, de les quals 28 eren dones. L'informe també especifica que el 2023 el 89,9% del perfil de persones ateses eren homes i el 10,1% eren dones, mentre que l'any següent la xifra va pujar al 91,51% en el cas dels homes, i va baixar fins al 8,48% en el cas de les dones.
