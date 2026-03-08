Unes 1.800 persones surten als carrers de Girona aquest 8-M per reclamar "igualtat real" i reivindicar el feminisme
La marxa ha estat l'últim acte de la jornada i ha acabat a la Subdelegació del govern espanyol
Gerard Vilà (ACN)
Girona
Unes 1.800 persones han sortit als carrers de Girona amb motiu del dia de la dona treballadora. Ho han fet per reclamar que hi hagi "una igualtat real" entre dones i homes i reivindicar el feminisme. La manifestació ha sortit de la plaça Independència de Girona i ha recorregut els carrers del centre de la ciutat per acabar a la Subdelegació del govern espanyol, per reivindicar els drets de les dones immigrants que "pateixen doble discriminació". Durant el recorregut els concentrats han cridat en contra de l'extrema dreta i reclamat un increment de drets. La manifestació ha estat el punt final d'una jornada que ha arrencat a les 11 del matí amb una ruta que ha descobert espais de "la Girona feminista".
- Lamine Yamal, sobre la seva infància: 'No teníem possibilitat de comprar la Play o la Nintendo
- El cafè no és per a tothom: els tres casos en què et pot passar factura sense que ho sàpigues
- Un conductor ferit greu a l'N-260 després de quedar atrapat per una esllavissada a Ripoll
- Un restaurant de Girona, obligat a canviar de nom
- Una estudiant de la UdG obté la segona millor nota del MIR de Psicologia: 'He estudiat fins a deu hores diàries
- Dani Cabezas: "Vaig trucar els pares des de l’hotel per dir-los que havia debutat a Primera"
- Veïns d'un barri de Girona volen evitar que una Festa Major d'un altre barri se celebri a casa seva
- El pantà de Susqueda supera la seva capacitat i sobreïx després de la llevantada Regina