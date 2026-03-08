Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Unes 1.800 persones surten als carrers de Girona aquest 8-M per reclamar "igualtat real" i reivindicar el feminisme

La marxa ha estat l'últim acte de la jornada i ha acabat a la Subdelegació del govern espanyol

La manifestació al final del carrer Santa Clara de Girona

La manifestació al final del carrer Santa Clara de Girona / ACN

Gerard Vilà (ACN)

Girona

Unes 1.800 persones han sortit als carrers de Girona amb motiu del dia de la dona treballadora. Ho han fet per reclamar que hi hagi "una igualtat real" entre dones i homes i reivindicar el feminisme. La manifestació ha sortit de la plaça Independència de Girona i ha recorregut els carrers del centre de la ciutat per acabar a la Subdelegació del govern espanyol, per reivindicar els drets de les dones immigrants que "pateixen doble discriminació". Durant el recorregut els concentrats han cridat en contra de l'extrema dreta i reclamat un increment de drets. La manifestació ha estat el punt final d'una jornada que ha arrencat a les 11 del matí amb una ruta que ha descobert espais de "la Girona feminista".

