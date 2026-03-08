La manifestació del 8M a Girona reivindica un "feminisme de classe, trans i anticapitalista"
Prop de 2.000 dones han recorregut els carrers gironins per reivindicar una "lluita interseccional i sense fronteres", sota l'organització de la Coordinadora Feminista Anticapitalista de Girona
Els carrers de Girona s’han tornat a tenyir de lila aquest 8M amb una jornada de mobilitzacions que ha culminat amb una manifestació a Girona que ha aglutinat prop de 2.000 dones sota el lema «Aquest 8M ni un pas enrere: feminisme és contra les fronteres».
La marxa, organitzada per la Coordinadora Feminista Anticapitalista de Girona, ha començat una mica més tard del previst, quan passaven vint minuts de les 18 h. L’ambient ha arrencat amb les veus d’un cor femení al centre de la Plaça de la Independència. Seguidament, la colla castellera de la UdG, Xoriguers, ha fet un parell de castells formats exclusivament per dones. Així s’ha iniciat la marxa, amb les assistents cridant els primers càntics feministes.
Al ritme d’una potent batucada, la manifestació del 8M a Girona ha sortit des de la Plaça de la Independència cap al carrer de Santa Clara. Els crits de «els carrers seran feministes», «que la por canviï de bàndol» o el ja clàssic «visca, visca, visca la lluita feminista» han ressonat amb força d’inici a fi. La pancarta que encapçalava la manifestació, «Feminismes contra les fronteres», l’han sostinguda dos col·lectius minoritzats que formen part de la Coordinadora Feminista Anticapitalista de Girona: el col·lectiu trans i el de dones racialitzades. Segons ha explicat una membre de l’organització, «avui es reivindica un feminisme de classe, trans, anticapitalista, anticolonialista i antiracista, focalitzat també en la situació global».
Àgata Planesdemunt és una de les dones trans que ha sostingut la pancarta frontal i ha posat el focus en aquesta mirada transfeminista global i inclusiva: «El que espero és tenir una lluita feminista, transfeminista, que abasti totes les dones de tot tipus; totes les dones som lliures i hem de ser aquí per reivindicar els nostres drets». La decisió de situar aquest col·lectiu al capdavant de la manifestació ha estat una novetat, ja que l’organització ha volgut posar el focus en aquests col·lectius, així com en aspectes més enllà de les fronteres.
Més enllà de la lluita feminista
La diversitat de pancartes i banderes, així com els mateixos lemes, han convertit la manifestació del 8M en una reivindicació no només pels drets de les dones, sinó també en un clam a escala global. La qüestió internacional ha estat omnipresent, amb nombroses banderes palestines i càntics de «Des del riu fins al mar, Palestina vencerà», així com crits contra l’extrema dreta. Precisament aquest és el motiu que ha dut Neus Gómez a manifestar-se: «Jo no solc venir gaire, quan era més jove sí, però aquest any he volgut venir perquè està pujant molt l’extrema dreta i crec que és molt important frenar-ho».
La riuada de manifestants ha travessat el Pont de Pedra i s’ha dirigit a la Subdelegació del Govern a Girona, on s’ha fet una segona cantada del cor femení, aquest cop dedicada a la situació a Gaza, i s’ha procedit a la lectura del manifest final. Les paraules de les membres de la Coordinadora Feminista Anticapitalista de Girona han volgut posar en relleu la lluita interseccional i més enllà de les fronteres: «Les feministes volem reconeixement i llibertat. Volem triar la nostra vida, i no que ens l’imposin. Volem dir prou a la guerra silenciosa, dir prou a continuar mirant cap a una altra banda. Volem habitatge digne per tothom. Lluitem i lluitarem contra els discursos d’odi». Amb aquestes paraules s’ha tancat la manifestació del 8M a Girona, al voltant de les vuit del vespre.
Performance feminista a la Plaça del Vi
Abans de la manifestació, al voltant de les sis de la tarda, una cinquantena de persones s’han reunit a la Plaça del Vi per reivindicar els drets de les dones. Allà, les Feministes Gironines han ofert una performance per parlar sobre el feminisme actual i les lluites d’anys enrere, amb una forta mirada al franquisme. Dalt d’un escenari al centre de la plaça, una desena de dones han fet una lectura de diversos fragments per «visibilitzar la repressió i la manca de drets de les dones durant el feixisme». En acabar l’actuació, han llegit un manifest recordant que, tot i recuperar llibertats, «la igualtat real encara no existeix».
Entre clams de «res ens aturarà» i «no ens fareu enrere», les portaveus han subratllat la necessitat d’una lluita global: «En alguns països les dones encara no poden fer res pel seu compte; la lluita ha de ser de caire internacional», uns drets i reivindicacions que també s’han fet sentir més tard a la manifestació. Amb activitats també organitzades al matí als carrers de la ciutat i a l’Ateneu Salvadora Catà, a més de les mobilitzacions a la tarda, les gironines van alçar la veu un març més.
Subscriu-te per seguir llegint
- Lamine Yamal, sobre la seva infància: 'No teníem possibilitat de comprar la Play o la Nintendo
- El cafè no és per a tothom: els tres casos en què et pot passar factura sense que ho sàpigues
- Un conductor ferit greu a l'N-260 després de quedar atrapat per una esllavissada a Ripoll
- Un restaurant de Girona, obligat a canviar de nom
- Una estudiant de la UdG obté la segona millor nota del MIR de Psicologia: 'He estudiat fins a deu hores diàries
- Dani Cabezas: "Vaig trucar els pares des de l’hotel per dir-los que havia debutat a Primera"
- Veïns d'un barri de Girona volen evitar que una Festa Major d'un altre barri se celebri a casa seva
- El pantà de Susqueda supera la seva capacitat i sobreïx després de la llevantada Regina