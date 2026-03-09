La bossa d'exàmens pràctics de conduir a Girona es desinfla: de 8.000 pendents a 6.500
Hi ha 19 examinadors a la plantilla, tres d'ells, interins i el sector de les autoescoles assegura que els alumnes afronten els exàmens amb més tranquil·litat perquè hi ha més places
Les llistes d’espera per fer l’examen pràctic del carnet de conduir a Girona comencen a recular després d’anys de col·lapse. La presidenta de l’Associació d’Autoescoles de les comarques gironines, Xènia Ijsselstein, explica que el centre d’exàmens de Girona capital té ara 6.500 alumnes pendents de la prova de circulació, una xifra encara molt alta però per sota del pic de l’estiu passat, quan el sector assegura que s’havia arribat als 8.000.
La millora, segons Ijsselstein, s’explica sobretot per l’augment de personal examinador i per un ritme de proves que ha canviat de manera notable en pocs mesos. “Ara mateix tenim una plantilla de 19 examinadors. Això no vol dir que cada dia hi siguin els 19, però és un bon nombre per a una província com Girona”, apunta. D’aquest total, tres són interins i, si es compleix la previsió actual, mantindran la destinació “fins a l’estiu”.
Aquest reforç ha tingut un efecte directe sobre el volum d’exàmens pràctics. El sector treballa amb “cicles” de deu dies i el salt, asseguren, és evident: “Abans fèiem 450 circulacions per cicle i ara hem arribat a 750 o 800 en més d’una ocasió”, detalla. L’increment de places disponibles permet, segons l’associació, reduir la “bossa” i també canviar l’estat d’ànim dels aspirants.
Ijsselstein posa l’accent en un factor que fins ara jugava en contra: la por a suspendre i quedar “penjat” durant mesos sense data propera. “La previsió és que segueixi baixant, tant pel nombre d’exàmens com per la tranquil·litat amb què els alumnes afronten les proves”, explica. I hi afegeix: “Ara saben que, en cas de suspendre, tindran una nova oportunitat aviat. Això els tranquil·litza i els anima a seguir intentant-ho. La formació és més continuada i àgil”.
Falta de personal
Tot i el canvi de tendència, la presidenta de l’associació adverteix que no tot depèn dels examinadors. El sector continua detectant un altre coll d’ampolla a la Prefectura de Trànsit. “Ara hi ha falta de personal administratiu a Prefectura. Estem a l’espera de noves incorporacions, però fins que no hagin arribat no podem celebrar res”, remarca. Segons explica, els darrers mesos les autoescoles han patit retards en tràmits interns: “Vam estar uns mesos amb molt de retard de provisionals i resolució d’incidències”.
Malgrat les queixes, Ijsselstein subratlla que el funcionament diari s’ha sostingut gràcies a la feina del personal disponible. “Agraïm l’esforç que estan fent des de Prefectura amb el poc personal que tenen perquè les coses funcionin, tot i els pocs recursos”, sentencia.
La fotografia actual contrasta amb la situació que el sector denunciava l’estiu passat, quan alertava d’una espera de mesos -en alguns casos, de fins a un any- entre aprovar la teòrica i poder fer el pràctic, amb el risc afegit que la teòrica caduca al cap de dos anys. Ara, amb més exàmens i una bossa que ha baixat respecte del màxim, les autoescoles veuen marge per poder començar a esponjar la llista d'espera. Tot i això, la millora dependrà que el reforç d’examinadors es consolidi, que el ritme d’exàmens no es torni a desplomar i que la Prefectura reforci també el personal administratiu per evitar que les gestions tornin a encallar-se.
