El correlletres de Cassà bat el rècord d’inscrits en la desena edició
El concurs literari en línia suma 670 participants
El correlletres de Cassà de la Selva ha assolit un nou rècord de participació en la seva desena edició. Un total de 670 persones s’han inscrit en aquest concurs literari en línia organitzat per l’Ajuntament.
Segons ha informat el consistori, en aquesta edició s’hi han apuntat participants d’arreu de Catalunya, així com també de Castelló, València, Mallorca i Menorca. Un cop tancat el termini d’inscripció, el pròxim divendres 13 de març es donarà a conèixer la paraula que s’haurà d’incloure obligatòriament en la composició. A partir d’aquell moment, els participants disposaran de 48 hores per lliurar el text.
Premis Literaris de Cassà
El correlletres forma part dels Premis Literaris de Cassà i manté dues categories: una de narrativa, adreçada a menors de 40 anys, i una altra de poesia, oberta a totes les edats. Cadascuna de les modalitats està dotada amb un premi de 300 euros, i les obres guanyadores es publicaran a la revista Núvol.
El jurat estarà integrat per persones expertes en literatura, docents i escriptors. Entre els criteris de valoració hi haurà la reflexió, l’originalitat, les habilitats lingüístiques i la qualitat literària, sempre en funció de la premissa o element que s’hagi facilitat prèviament.
El concurs s’emmarca en la 60a edició dels Premis Literaris de Cassà, una convocatòria amb una llarga trajectòria al municipi. A més del Correlletres, el certamen inclou també altres propostes adreçades al públic infantil i juvenil. Una d’elles és Lletres per a ser cantades, un concurs pensat per a joves d’entre 14 i 18 anys que premia la millor lletra escrita per a una cançó amb una taula de mescles o material musical valorat en 300 euros. Les inscripcions per a aquesta proposta s’obriran a partir del 16 de març.
Els premis també inclouen el Premi Manel Tolosà, dirigit a alumnes de 5è i 6è dels centres educatius de Cassà. Durant aquest mes de març, i amb l’objectiu de reforçar la participació, s’hi faran tallers d’escriptura creativa a les aules dels tres centres escolars del municipi.
Els Premis Literaris de Cassà es van organitzar per primera vegada l’any 1967 de la mà de la Colla Excursionista. Això els converteix en uns dels més antics de la demarcació de Girona, juntament amb els Premis Recvll de Blanes. Al llarg de la seva trajectòria, hi han passat escriptors que després han tingut una carrera reconeguda, com Vicenç Villatoro o Rafael Vallbona.
Subscriu-te per seguir llegint
- Lamine Yamal, sobre la seva infància: 'No teníem possibilitat de comprar la Play o la Nintendo
- El cafè no és per a tothom: els tres casos en què et pot passar factura sense que ho sàpigues
- Dani Cabezas: 'Vaig trucar els pares des de l’hotel per dir-los que havia debutat a Primera
- Condemnen la constructora a pagar 543.290 euros pel litigi del cost de la Clínica Girona
- Malestar a Palamós per la llibertat d'un lladre multireincident que genera 'alarma social
- Aquests són els guanyadors dels primers Premis Girona Delícia
- De començar a córrer com a teràpia a completar 40 maratons
- Una estudiant de la UdG obté la segona millor nota del MIR de Psicologia: 'He estudiat fins a deu hores diàries