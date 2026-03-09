Girona aprova expulsar 25 persones sense llar de l'antiga fàbrica Simon
L'objectiu és fer passes per poder reformar les naus i que es converteixin en el nou institut Comtessa Ermessenda
L'Ajuntament de Girona ha iniciat el procés per fer fora 25 persones sense llar que pernocten habitualment a la nau en desús de l'antiga fàbrica Simon, ubicada en el número 142-144 del carrer Barcelona. L'objectiu és fer passes perquè en aquestes instal·lacions es facin les obres per construir el nou institut Comtessa Ermessenda. La proposta ha estat aprovada per unanimitat en el ple municipal d'aquest dilluns en un punt que ha entrat per urgència.
Les persones que han estat identificades per l'Ajuntament tenen ara "deu dies hàbils a partir de l'endemà que rebin la notificació de la notificació" per abandonar les instal·lacions. També poden presentar al·legacions si ho consideren oportú. Tanmateix, tot apunta que hi ha més de 25 persones que pernocten a aquestes naus en desús on s'ha de construir el nou centre educatiu. En aquestes també se'ls dona deu dies hàbils a partir de "l'endemà de la publicació al de la resolució al Butlletí Oficial de la Província de Girona".
Des del carrer Barcelona es pot veure com a la nau de l'antiga Simon hi pernocten persones, sigui perquè hi ha diferents elements que tapen algunes entrades (com llençols) o, si s'observa més de prop per les diferents entrades, també es poden veure espais amb matalassos. També s'han produït diferents incendis, alguns que han acabat amb persones ferides, i algunes intervencions policials per robatoris. Això ha provocat diferents queixes veïnals.
"Molt més que un expedient"
La regidora de Contractació, Patrimoni i Serveis Informàtics, M. Àngels Planas, ha destacat que aquesta aprovació "és molt més que un expedient administratiu", perquè "el futur centre educatiu és necessari". Planas ha recordat que l'espai està "ocupat de manera irregular" i que, ara, l'Ajuntament té la "responsabilitat de recuperar i garantir que els espais destinats a equipaments públics puguin complir la seva funció".
L'oposició ha donat suport a la proposta, tot i que el regidor de Vox Francisco Javier Domínguez ha demanat que es facin actuacions perquè "no es torni a ocupar" i Planas li ha assegurat que "fa temps que es fan actuacions". Per la seva banda, el regidor del PSC Maxi Fuentes ha remarcat la "preocupació pel destí de les persones que viuen aquí" i que l'Ajuntament pugui dur a terme un "pla de reallotjament". Aquí ha sortit al pas l'alcalde, Lluc Salellas, que ha afirmat que han "començat a intervenir a nivell social", amb equips de Serveis Socials i la Policia Municipal.
Salellas, però, ha lamentat que el novembre la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez, va assegurar en una trobada que la Generalitat faria un "esforç més gran en polítiques de sensellarisme", però que fins ara "no hi havia hagut cap moviment". L'alcalde també ha explicat que va ser Educació que va demanar a l'Ajuntament expulsar les persones sense llar de l'antiga fàbrica i que tot s'emmarca en la proposta de "plantejar un futur pel carrer Barcelona i la ciutat".
Passes fetes
Planas ha assenyalat que l'Ajuntament ha fet "tots els passos" per tirar endavant el futur centre educatiu i espera que la Generalitat el construeixi "com més aviat millor". Ara per ara, s'està redactant el projecte bàsic i executiu del nou institut. A finals de maig el Departament d'Educació va adjudicar les tasques a l'empresa Casa Solo Arquitectos, en les quals també s'inclou la direcció d'obres. La redacció del projecte i la direcció de les obres té un preu de 734.000 euros i la companyia adjudicatària té deu mesos per enllestir la redacció.
El setembre de l'any passat, l'Ajuntament també va aprovar la modificació urbanística per avançar en la construcció del nou centre educatiu, que incloïa enderrocar sis naus del carrer Barcelona que estaven en desús. A grans trets, la modificació permet que alguns blocs tinguin una planta més i que la zona verda del costat dels sols residencials es traslladi al costat del futur centre educatiu.
Quan l'edifici sigui una realitat, donarà cabuda a 690 alumnes entre ESO, batxillerat i escola d'adults. Els alumnes de l'institut Ermessenda fa anys que estan repartits entre l’edifici Casal Bisbe Cartañà i uns barracons a la zona de Palau coneguda com a Can Prunell. La construcció del nou centre educatiu coeja des de fa deu anys quan l'Ajuntament i Educació van arribar a un acord per convertir l'antiga Simon en un institut.
