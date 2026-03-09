Girona aprova el primer reglament de la Taula pel dret a l’accessibilitat universal i a la vida independent
El ple dona llum verda a la normativa que regula aquest òrgan participatiu, creat el 2024 a petició d’entitats de persones amb discapacitat
L’Ajuntament de Girona ha aprovat inicialment aquest dilluns el primer reglament de la Taula pel dret a l’accessibilitat universal i a la vida independent, l’òrgan participatiu creat l’any 2024 per avançar cap a una ciutat més inclusiva. El document regula l’organització i el funcionament d’aquest espai de treball i respon a una petició de diverses associacions de persones amb discapacitat de la ciutat.
La proposta ha tirat endavant al Ple municipal amb 25 vots a favor de Guanyem, Junts, ERC i PSC, una abstenció del PP i el vot en contra de Vox.
La regidora de Ciutat que Cuida, Serveis Ambientals i Benestar Animal, Gemma Martínez, ha defensat que l’aprovació del reglament permet “consolidar un espai estable de treball i participació amb les entitats i els agents socials de la ciutat”. Martínez ha remarcat que l’accessibilitat universal “no és només una qüestió tècnica o urbanística, sinó sobretot una qüestió de drets i de justícia social”.
Garantir els drets de les persones a una vida independent
Segons el consistori, la Taula ha de servir per garantir els drets de les persones a una vida independent dins d’una comunitat inclusiva, fomentar la igualtat d’oportunitats i impulsar polítiques municipals més accessibles. També ha de permetre orientar la planificació d’actuacions municipals i fer seguiment de l’evolució del dret a l’accessibilitat universal a la ciutat.
La creació d’aquest òrgan s’emmarca en el nou organigrama municipal aprovat el setembre del 2023, que va comportar la posada en marxa de la Unitat d’Accessibilitat dins la regidoria de Ciutat que Cuida i la reformulació del Servei d’Atenció a la Gent Gran i a les Dependències. En aquest marc, el 2024 també es va crear el servei de promoció del dret a l’accessibilitat, que treballa perquè aquests criteris s’incorporin de manera efectiva en les diferents àrees municipals i en activitats com Fires de Sant Narcís, Girona Temps de Flors o la cavalcada dels Reis.
Actualment, la Taula està formada per set organismes i entitats: Grup Mifas, ONCE, Multicapacitats, Fundació Astres, Fundació Esclerosi Múltiple, Fundació Support i el Consell Municipal de la Gent Gran de Girona.
