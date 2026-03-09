Girona estudiarà els usos urbanístics que pugui tenir l'àmbit del pont de la Barca
L'Ajuntament suspèn un any les llicències urbanístiques per replantejar-ne l'ús després de rebutjar una sala de concerts per problemes d'ordenació
L'Ajuntament de Girona ha aprovat per unanimitat suspendre durant un any (prorrogable a dos) les tramitacions urbanístiques i llicències a l'àmbit del pont de la Barca en el ple municipal d'aquest dilluns a la tarda. Això implica replantejar l'ús urbanístic municipal que hi ha en aquesta zona que se situa entre els carrers pont de la Barca i Joan Josep Tharrats i Vidal, l'avinguda de França i el riu Ter. Tot això, després que s'hagi detectat que l'ordenació urbanística vigent no s'ajusta a les necessitats actuals de la ciutat, sobretot pel que fa al disseny de la xarxa viària.
Aquesta suspensió ve motivada després que el 2023 es demanés la llicència per fer una sala de concerts a una nau en desús ubicada entre el riu Ter i l'aparcament d'un supermercat. El 2024 el consistori ja va denegar la llicència als impulsors al·legant que hi havia una persona que vivia a l'edifici annex, també en desús i en molt mal estat. Això va fer que els mateixos impulsors compressin aquest immoble i l'enderroquessin per tornar a demanar la llicència, que amb el que s'ha aprovat aquest dilluns al ple ha tornat a quedar descartada.
El regidor d'Urbanisme de Proximitat, Lluís Martí, ha detallat que "més enllà de la sol·licitud de l'activitat recreativa" s'havia de tenir en compte que "la configuració a nivell d'ordenació no acaba de ser prou completa". Per això, ara hi haurà un temps per "estudiar quina és la millor ordenació de l'estructura viària" i quins "usos hi pot haver per aquest àmbit".
La regidora del PSC Cristina Cots ha celebrat que es tiri endavant aquesta suspensió, però ha lamentat que arribés "tard", ja que hi havia una forta oposició veïnal que va "demanar que s'aturés" la sala de concerts projectada. També "preocupació" i "peticions" reiterades per part dels socialistes. Martí li ha recordat que va ser amb el govern del PSC que es va "aprovar que hi pogués haver una sala de festes".
És necessària una sala de festes?
Tot això, en mig del debat si és necessària una sala de festes a la ciutat. Lluís Martí no ha parlat sobre la que han projectat al carrer Emili Grahit per part dels mateixos impulsors que al seu dia també volien tirar endavant la del pont de la Barca. "Està sobre la taula", ha deixat anar el regidor.
Per ara, el nou equipament no té la llicència d'obres i la petició ja va ser denegada una vegada per part de l'Ajuntament perquè no es van presentar els documents per fer-lo efectiu de forma correcta. Els impulsors, però, han assegurat en més d'una ocasió que compleixen amb tota la normativa i que una sala de concerts a Girona és necessària.
