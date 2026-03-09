Girona tomba una moció de Vox que demanava regular l'accés a dependències municipals a les dones que porten burca
Amy Sabaly ha apuntat que "no acceptem ni acceptarem lliçons de misògins ni d'aquells que treballen cada dia per privar la llibertat a les dones"
El ple municipal que s'ha celebrat aquest dilluns a l'Ajuntament de Girona ha tombat una moció de Vox que proposava regular l'accés a dependències municipals a les dones que portin nicab, burca o altres peces equivalents i que ocultin de forma integral el rostre. El regidor del partit d'extrema dreta Francisco Javier Domínguez, ha remarcat que la iniciativa no impedia l'ús d'aquests elements "a la via pública", així com tampoc els "símbols o penyores que no ocultin el rostre".
Els diferents partits han rebutjat frontalment la proposta. Per part de Guanyem, Amy Sabaly, ha remarcat que "no acceptem ni acceptarem lliçons de misògins ni d'aquells que treballen cada dia per privar la llibertat a les dones". De fet, ha assegurat que la seva formació "no defensa el burca", però no poden "donar suport a una proposta que penalitza i criminalitza aquelles dones" que Vox diu que vol "protegir".
En la mateixa línia, la portaveu de Junts, Gemma Geis ha detallat que no accepten "lliçons de defensa de les dones" de partits com Vox que s'ha "contradit" en el ple d'aquest dilluns i "han votat en contra de la moció de dones que van patir el franquisme més pur". Geis, ha recordat que votaran aquesta proposta "on toca", al Congrés dels Diputats. Mentrestant, el portaveu del PSC, Maxi Fuentes, ha detallat que "l'argument central de la moció no s'aguanta", mentre que el portaveu d'ERC, Quim Ayats, ha explicat que és una "moció copiada sense tenir en compte la realitat gironina".
