El PSC defensa un Carnestoltes de ciutat per unir les rues dels barris de Girona
Els socialistes proposen una taula de treball i un model organitzatiu compartit per potenciar la festa a tota la ciutat
El PSC de Girona portarà al ple municipal d’aquest dilluns una moció per impulsar un Carnestoltes de ciutat. Segons defensa el grup municipal, la proposta vol afavorir una millor connexió entre les diferents rues i activitats que actualment organitzen els barris i les entitats gironines, evitar solapaments i reforçar la participació.
Els socialistes sostenen que Girona viu el Carnestoltes amb una gran vitalitat associativa. Aquest any, segons exposen, s’han celebrat més d’una dotzena de rues i activitats en barris com Montilivi-Pla de Palau, Sant Narcís, Can Gibert-Santa Eugènia, Devesa-Güell, l’Esquerra del Ter, Barri Vell-Sector Centre, Pont Major o Sector Est, a més de celebracions impulsades per centres educatius i entitats de gent gran.
Per al PSC, aquesta pluralitat d’iniciatives evidencia la força del teixit associatiu de la ciutat, però també la conveniència d’avançar cap a una major coordinació. “Girona té un Carnestoltes molt viu als barris, però pot fer un pas més amb una mirada de ciutat que ajudi a connectar aquestes energies, evitar solapaments i reforçar la participació”, assenyalen els socialistes a la moció.
Impuls institucional
La proposta planteja que l’Ajuntament assumeixi un paper d’impuls institucional per ajudar a ordenar i potenciar el conjunt de celebracions, però sense substituir les iniciatives existents. En aquest sentit, la moció aposta per estudiar la creació d’una programació municipal de Carnestoltes que pugui incloure un pregó institucional, la participació de colles de diferents barris i entitats, així com activitats complementàries de caràcter cultural i educatiu.
El regidor Ferran Rafa afirma que moltes de les rues de barri ja mobilitzen més d’un miler de participants, un fet que, segons sosté, demostra el potencial social, cultural i organitzatiu d’aquestes celebracions. “Si som capaços de coordinar millor totes aquestes iniciatives, Girona pot consolidar un Carnestoltes encara més potent i participatiu”, apunta.
A més, el PSC també defensa que un Carnestoltes de ciutat podria tenir un impacte econòmic positiu. Segons exposa el grup, aquesta fórmula podria incrementar l’afluència de visitants i generar activitat en sectors com l’hostaleria, la restauració, el comerç i els serveis. En aquest marc, els socialistes esmenten municipis com Platja d’Aro, Santa Cristina d’Aro, Roses, Palamós o Banyoles, que, segons indiquen, han consolidat models que combinen participació popular i projecció exterior.
Entre els principals acords que recull la moció hi ha impulsar una taula de treball específica amb participació dels serveis municipals, les associacions veïnals, les entitats culturals i socials, els centres educatius i els sectors econòmics implicats. També proposa elaborar, en coordinació amb el teixit associatiu, una proposta de model organitzatiu de Carnestoltes de ciutat que defineixi el format, els recorreguts, el calendari i els mecanismes de participació.
“L’objectiu no és substituir el Carnestoltes dels barris, sinó sumar-hi una mirada de ciutat que connecti esforços, reforci el sentiment de pertinença i projecti Girona com una capital cultural i festiva encara més viva”, remarca Ferran Rafa.
